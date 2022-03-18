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路口撞上...賓士車駕駛1hr後返回稱嚇到才逃 騎士傷重不治
台北市中山區松江路與錦州路口今天凌晨1時許，發生機車與賓士休旅車碰撞的死亡車禍，機車騎士噴飛倒地，腦部重創、血流滿地，送醫傷重不治。發生事故後，賓士車還往前開了50公尺，隨後駕駛棄車逃逸，一小時後才返回現場，向警供稱「嚇到了才離開」，酒測值為0，警方依法送辦。
據了解，林姓機車騎士(34歲)騎經松江路南往北方向，與由錦州街東往西方向的呂姓男子(52歲) 駕駛的賓士休旅車發生碰撞，林男噴飛倒地、頭部重創，送醫後宣告不治。
呂男則未停下查看，往前開了50公尺後棄車逃逸。民眾聽到巨大聲響都前往查看，也在附近巷弄找到呂男的賓士休旅車。
呂男一小時後返回事故現場，向警方供稱他是賓士車駕駛，因為嚇到了才離開，酒測值為0。警方調閱監視器，發現呂男在事故後坐計程車離開，初步判定呂男是賓士車駕駛，但詳細事發經過仍待釐清，警方將依過失致死、肇事逃逸等罪嫌，送辦呂男。
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