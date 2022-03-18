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影／新北市警犬隊成軍8年 隊員：常態編制走向國際
新北市警察局警犬隊，成立於2014年1月13日，隸屬於新北市刑事警察大隊，專以查緝槍械、毒品、爆裂物為主要工作任務，同時也支援協助轄下各分局進行反恐維安場檢，配合支援其他單位申請各項專案勤務。
目前警犬隊共有15名領犬員（含正副主管）負責管養28隻工作犬（種類包含比利時狼犬、德國狼犬、拉不拉多犬、米格魯犬、邊境隻牧羊犬）。因應不同任務需求，28隻工作犬細分三種任務訓練，包括偵爆犬（負責找爆料物、環境安全場檢）、毒品偵蒐犬（支援各項毒品偵搜）、還有血跡偵蒐犬（負責刑案血跡偵蒐）等三種工作犬隻。
從2014年1月13日成立至2022年1月底，警犬隊總協勤數達1519場次，出動警力達7648人次，工作犬則出勤達及5691犬次，每次任務出勤，都能成功防制危害，並順利達成任務。目前警犬隊採任務型編組，有資深控犬員表示，希望警犬隊能常態編制，因應未來維護社會治安、反恐任務及毒品偵搜任務。
另外，對於國外工作犬訓練紮實，是有計畫、有系統、有方式的訓練方式，資深控犬員表示，雖然新北市目前從香港、英國、西班牙，遴選適合新北市任務需求的訓練教練來台指導。
近期也與保三、台中市警犬隊、澎湖警犬隊、海關等單位，定時學術研討會。但仍希望新北警犬隊，透過與國外工作犬、國際作學術交流，彙整交流結果，進而研擬出，適合新北市警犬隊的訓練模式，讓新北警犬隊能走出國際。
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