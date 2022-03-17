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花店店員一眼認出就是那輛自行車 助警方找到死者家屬

聯合報 / 記者黃于凡陳苡葳／雲林即時報導

昨日晚間8點15分，莿桐鄉延平路發生一起自小客車與自行車A1交通事故，55歲張姓自行車騎士送醫前已無呼吸心跳，張姓騎士身上無任何證件可辨認身分。經莿桐分駐所聯繫村里廣播協尋家屬，終在今17日上午九點多找到。

昨晚44歲張姓男子駕駛自小客車，沿延平路直行行駛於內側車道，與騎自行車於慢車道欲迴轉的55歲劉姓男子發生碰撞。事故後自行車騎士無呼吸心跳，經救護車送醫急救，但仍不治身亡。事故由斗六分局交通小隊依A1交通事故處理，小客車駕駛呼氣酒測值為零，自行車騎士酒測值仍待抽血檢驗。

由於劉男身上沒有證件，警方以他騎乘的藍色自行車為線索，走訪轄詢問民眾是否看過劉男或藍色自行車，也將自行車照片放上網路臉書請民眾協助。

直至隔天上午9點，副所長許坤雄在事故地點附近鮮花店內，問到店員對那輛自行車有印象，因店員恰好是殯葬業服務人員，曾在甘西村與甘厝村交界辦喪葬事宜時曾看過該部自行車，並陪同警方前往該地點。警方除了請村長協助廣播，也拿著自行車照片詢問附近住戶，最後終於在17日上午9時許找到家屬。

斗六分局呼籲開車行車應遵守交通規則注意路況，夜間視線較不清，行經路口更應減速慢行並遵守交通規則。另夜間騎乘自行車時，應開啟燈光，且穿著顏色鮮豔或具反光性的衣著，並在車身貼上反光片，以確保交通安全。

花店店員一眼認出就是這輛自行車，協助警方找到劉姓男子家屬。圖／斗六警分局提供
花店店員一眼認出就是這輛自行車，協助警方找到劉姓男子家屬。圖／斗六警分局提供

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