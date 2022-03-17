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夾不到公仔不甘心直接偷 物歸原位仍被法辦

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄湯姓男子與友人陳姓、梁姓男子到娃娃機台店夾娃娃，湯男離去後，剩下陳男、梁男2人，梁涉伸手進機台拿出娃娃，湯男得知後痛斥2人，雖將原物放回，仍被依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，湯男與友人陳男（28歲）、梁男（23歲），本月9日中午時分，到鳳山區八德路上的娃娃機台店內夾娃娃，3人花了500元都沒夾到東西，湯男決定放棄，獨自出店開車。

陳男、梁男不死心，梁伸手進入機台取物口，成功偷竊機台內的公仔，得手後回到湯男車上。湯原以為是2人夾得，沒想到是下手行竊，立即開車折返回到娃娃機台店，將竊取公仔放回。

娃娃機業者事後從監視器發現報案，警方循線查出3人身分通知到案；梁男辯稱，消費選物販賣機後公仔沒掉出，一時貪念才下手行竊，事後有放回。因竊盜屬公訴罪，雖然事後將公仔放回，警方仍依竊盜罪嫌移送法辦。

高雄湯姓男子與友人陳姓、粱姓到娃娃機台店夾娃娃，湯男離去後，剩下陳男、粱男2人中，粱竟伸手進機台拿出娃娃。記者邱奕能／翻攝
高雄湯姓男子與友人陳姓、粱姓到娃娃機台店夾娃娃，湯男離去後，剩下陳男、粱男2人中，粱竟伸手進機台拿出娃娃。記者邱奕能／翻攝

竊盜 偷竊 監視器

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