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女師台88線遭飛來鐵片砸死 警籲民眾提供影像

中央社 / 屏東縣17日電

屏東縣萬丹鄉台88快速道路西向13.8K處，今天上午1部自小客車遭飛來鐵片砸中，62歲駕駛李姓女老師當場被砸中死亡，警方呼籲民眾提供相關影像來追查肇事車輛。

屏東警分局第5組組長蔡鴻哲向中央社記者表示，這起車禍意外發生在上午6時50分左右，62歲李姓高中女老師開車經過台88線快速道路13.8公里處，突然1塊鐵片從對向車道砸進擋風玻璃，李女當場死亡。

蔡鴻哲表示，由於是從對向車道拋飛砸進車，在李女汽車的行車紀錄器裡，只看到來往的汽車，但沒看到車牌，鐵片重4.9公斤，任何車輛都有可能撞飛或輾壓噴飛鐵片。

蔡鴻哲表示，為了釐清事故原因，呼籲今天上午6時50分左右經過萬丹交流道附近事故現場的目擊者或是行車紀錄器有相關影像的民眾，能夠提供更完整的行車紀錄器影片或者相關的證據，以利警方追查肇事車輛。

屏東縣 萬丹

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