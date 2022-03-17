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疑砂石業者跟蹤員警出勤 台中警：加強駐地安全

中央社 / 台中17日電

時代力量台中黨部今天表示，有員警在臉書揭露疑有砂石車業者在派出所周圍出入口，跟蹤並通報員警出勤情況；台中警方表示，目前尚查無不法情事，將持續加強駐地周遭安全維護。

時代力量台中黨部今天發布新聞稿表示，台中工業區周邊道路有許多砂石車出入，且經常發生交通事故造成人員傷亡，警方也時常針對違規砂石車加強取締。

時代力量台中黨部潭雅神區主任鄭勁節表示，台中市警察局第六分局一名基層員警昨天在臉書揭露，數週以來有兩組砂石車業者，在工業區派出所周圍出入口，跟蹤並通報員警出勤情況，擔憂業者下一步跟蹤到員警家中，對生命安全感到擔心。

鄭勁節指出，根據員警的貼文，業者在派出所周圍監控不是第一天發生，而是已長達數週，這已是明目張膽和公權力作對，並可能造成人身安全問題，警局一定要有所對策。

台中市警察局第六分局告訴中央社記者，對於疑似砂石車業者派員於工業區派出所外公共區域，通報員警出勤情形，因屬公共場所，目前尚無不法情事，警方將持續加強駐地周遭安全維護。

警方指出，為守護用路人安全，於民國110年計取締451件砂石車違規，今年至今已取締65件違規。員警執行交通稽查勤務，對於依據客觀可見情形合理懷疑有違反交通規則之虞，便會發動攔檢，呼籲民眾遇有警方攔檢時，應配合員警指揮及稽查。

砂石 時代力量 警察

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