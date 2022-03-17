補教老師要小六生互打巴掌 妨害兒童發展3萬元交保

新北市一家美語補習班李姓老師，涉嫌在3月11日命爭吵的國小學童互搧耳光10多下，現場還有邱姓高中生持手機錄影，全案經汐止警分局依妨害兒少身心發展等罪嫌拘提李男到案，士林地檢署檢察官今傍晚複訊後，以3萬元交保。邱姓少年函送士林地方法院少年法庭審理。

汐止這家美語補習班，2004年經市府核准立案，補習班目前約有30名學生、2名老師，李姓老師在3月11日，見2名國小六年級學生爭吵，其中1人撕掉數學作業，涉嫌要求2名學童互搧耳光，現場還有高中生持手機錄下過程，學童被打後說「好痛」，李男還戲謔「隔日再打，贏的可拿15元獎金」。

全案經家長向市議員張錦豪陳情曝光，由於事關兒童，汐止警分局向士林地檢署聲請拘票，3月16日拘提李姓老師到案說明。

李男聲稱，小孩上課爭吵，說要動手單挑，才提議互打巴掌，不要影響其他學生，邱姓高中生是自己拿手機拍，並非他指使。李男強調，有問過小孩意見，小孩有同意。