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補教老師要小六生互打巴掌 妨害兒童發展3萬元交保

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市一家美語補習班李姓老師，涉嫌在3月11日命爭吵的國小學童互搧耳光10多下，現場還有邱姓高中生持手機錄影，全案經汐止警分局依妨害兒少身心發展等罪嫌拘提李男到案，士林地檢署檢察官今傍晚複訊後，以3萬元交保。邱姓少年函送士林地方法院少年法庭審理。

汐止這家美語補習班，2004年經市府核准立案，補習班目前約有30名學生、2名老師，李姓老師在3月11日，見2名國小六年級學生爭吵，其中1人撕掉數學作業，涉嫌要求2名學童互搧耳光，現場還有高中生持手機錄下過程，學童被打後說「好痛」，李男還戲謔「隔日再打，贏的可拿15元獎金」。

全案經家長向市議員張錦豪陳情曝光，由於事關兒童，汐止警分局向士林地檢署聲請拘票，3月16日拘提李姓老師到案說明。

李男聲稱，小孩上課爭吵，說要動手單挑，才提議互打巴掌，不要影響其他學生，邱姓高中生是自己拿手機拍，並非他指使。李男強調，有問過小孩意見，小孩有同意。

全案依妨害兒童發展罪、傷害、強制等罪嫌，移送士檢複訊，檢察官複訊後諭知3萬元交保。邱姓少年經通知至警局說明後，函送士林地院少年法庭。

新北汐止區某家英語補習班的李姓男老師，疑似看見兩名男童相互推擠，竟命兩人互搧耳光。圖／擷自新北市議員張錦豪臉書
新北汐止區某家英語補習班的李姓男老師，疑似看見兩名男童相互推擠，竟命兩人互搧耳光。圖／擷自新北市議員張錦豪臉書
李姓老師遭警方拘提到案，檢方訊後3萬元交保。記者蕭雅娟／翻攝
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補習 汐止

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