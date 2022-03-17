女師開車遭飛來鐵片砸死 校方啟動學生悲傷輔導

台88快速道路今天上午有自小客車遭鐵片砸中，造成62歲李姓女駕駛當場死亡。李女為高中健護科教師，平時與同學感情深厚，校方表示將協助處理後事，並對學生進行悲傷輔導。

今天上午近7時，62歲李姓女駕駛開車經過台88線快速道路13.8公里處，突然遭1塊長30公分、寬20公分、厚度約2到3公分的鐵片砸入駕駛座，造成李女當場死亡。

李女為高雄楠梓區一所高中的教師，王姓校長接受中央社記者電訪表示，李老師是學校唯一的健康與護理科專任教師，負責學校所有健康與護理科課程，今天早上經警方通知學校，才知道李老師出了車禍，第一時間已安排其他老師協助代課，並啟動同學輔導機制。

王校長說，李老師家住屏東，在學校任教已有17年，相當資深。負責全校健護課程的她教學非常認真，而且很重視急救實作，會以假人安妮教同學CPR急救技巧，也積極引進校外資源，教同學消防逃生，並會主動輔導對護理有興趣的同學就學，跟同學們感情非常好。

王校長表示，李老師在上班途中發生車禍身亡，讓全校師生都很震驚且不捨，今天新聞消息傳出後，也有5、6名學生到輔導處尋求協助。學校除啟動悲傷治療，讓同學知道晚上回家後可以如何處理情緒，也發布「給家長及學生的一封信」，教導同學如何面對意外與突然的死亡，協助大家一起面對這個艱難的人生功課；若後續同學有需要，學校也會啟動輔導機制。

王校長也說，李老師單身，學校在事發後已和她的弟弟取得聯繫，表達在後續相關處理與撫卹上，學校都會全力協助。至於後續課程，則會安排其他學校的健護科老師代課支援。

對於李姓女老師車禍驟逝，高雄市教育局表示，會全力協助喪葬及後續撫卹事宜，並請學校對學生進行哀傷輔導。