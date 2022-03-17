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草屯鬧區暗夜飛車搶奪 犯嫌1落網1在逃

中央社 / 南投縣17日電

草屯鎮鬧區昨天晚間發生飛車搶奪案，1名婦人側背皮包突然遭2名犯嫌從後方行搶，但皮包被婦人手腕勾住，並未得手，警方今天循線緝獲52歲洪姓犯嫌，持續追查後座下手的共犯。

南投警察局草屯分局今天發布新聞稿表示，68歲許姓婦人昨天晚間獨自行走經草屯鎮敦和宮附近，突然遭不明犯嫌騎機車行搶側背皮包，不過因皮包背帶較長且車速快，一瞬間未得手，附近民眾見狀協助報警。

草屯分局回應媒體採訪表示，草屯派出所長廖志緯立即率員警積極調閱附近監視器，發現2名犯嫌懸掛假車牌試圖躲避警方查緝，經抽絲剝繭，今天下午查獲騎機車的52歲洪姓犯嫌到案，洪男供稱因缺錢花用才行搶，全案依搶奪罪嫌法辦，持續追查機車後座另名共犯。

草屯分局指出，案發時附近民眾立即報警，警方到場後，被害婦人已離開現場，且未到派出所報案，經警方積極訪查，得知被害婦人身分並聯繫製作筆錄。

草屯分局長康健浚呼籲，單肩背包要避免背在外側、鄰近馬路側，最好方式是採斜肩背，且將背包置於前方，以雙手護住，如此不僅可降低遭搶機率，同時也讓犯嫌覺得無機可趁，進而放棄搶奪念頭。

警察 監視器 南投

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