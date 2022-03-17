台中男子疑掃墓遭燒死 議員稱連2年有類似意外

台中市議員李天生今天表示，1名男子日前掃墓疑因燒冥紙不慎引發火警，滅火時疑因坡地跌倒遭大火燒死，去年也有類似意外，市府應避免悲劇重演。消防局指出，會加強防火宣導。

李天生今天發布新聞稿表示，日前接獲反映，78歲許姓男子3月11日上午夥同兄弟共3人前往北屯區東山路二段第30公墓掃墓，疑在焚燒冥紙時不慎引發雜草火警，大家見狀分頭進行滅火。

他指出，死者的家屬抱怨當地為山坡地、地勢陡峭，當事人跳下坡地企圖滅火時跌倒，才發生不幸。

他說，去年2月間石岡區第4公墓，也曾發生1名男子在掃墓時遭到大火燒成焦屍，今年歷史重演，值得檢討。目前已進入掃墓季節，台中市府應提出具體防制措施，避免發生意外。

台中市消防局告訴中央社記者，11日中午12時29分獲報，指稱北屯區第30公墓發生雜草火警，立即派遣東山、新社分隊共5車14人前往灌救，撲滅火勢後，在現場發現1具焦黑男性遺體。

消防局表示，已協調台中市民政局、環保局、教育局、警察局等單位共同分工合作加強防範，包括事先清除各墓區周圍雜草、設置紙錢集中代燒服務、墓地入口處放置大型垃圾桶等，同時加強防火宣導及公墓地區巡邏。

台中市警察局第五分局調查，這場火災由於是大面積火警，濃煙密布，兄弟3人分頭撲滅火勢，其他2人並沒有發現死者發生意外，家屬沒有異議。至於死亡原因，已報請檢察官釐清。