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直播主闖廢棄大樓燒金紙 涉公共危險等罪遭法辦

中央社 / 台中17日電

直播主陳男等4人，日前闖入台中市一處廢棄大樓，聲稱曾發生凶案舉辦法事焚燒金紙，警方獲報蒐證後通知屋主，屋主澄清未發生凶案提告，警方詢問後依公共危險等罪將陳男等人送辦。

台中市警察局第二分局今天發布新聞稿表示，警方今年3月10日零時餘獲報，北區一棟廢棄大樓內有人焚燒金紙，警方立即派員前往察看，到場時發現已無燃燒情事。

警方在大樓內發現直播主「晚安小雞」陳男及攝影師、助手與法師等共4人，陳男聲稱該處曾發生凶案，為超渡亡靈，舉辦法事而焚燒金紙，因現場為廢棄已久空屋，警方一時間未能確認屋主身分，便查明在場4人身分後，先放行離去。

警方事後經多方查證，於當天下午認該房產所有權人，並告知屋主陳男等人行為，屋主向警方澄清並未發生凶案，主張要對侵入者提出告訴。警方後續通知陳男等人到案後偵辦，全案詢問後依公共危險、侵入住宅及妨害名譽等罪嫌，將陳男等4人函送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，近日火災案件頻傳，民眾切勿以身試法，造成不可挽回的後果，警方對於不法行為決不寬貸，維護市民生命財產安全。

直播主 台中市

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