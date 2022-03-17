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台中1男掃墓慘成焦屍 消防局：牢記「4不2記得」

聯合報 / 記者趙容萱白錫鏗／台中即時報導

清明節將近，台中市驚傳78歲許姓男子本月11日掃墓時，疑遭焚燒紙錢引燃的雜草大火燒死，台中市議員李天生今表示，近期公墓火警頻傳，消防隊員疲於奔命，威脅民眾安全，去年石岡第4公墓也有一名男子不慎被大火吞噬意外，今年歷史重演，要求市府加強防範，不要再發生類似案件。

台中市消防局提醒民眾，掃墓時應牢記防火口訣「4不2記得」，即「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」燃放爆竹煙火、「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾。

消防局指出，預防公墓火災，消防局即日起加強公墓巡視，另特訂清明期間強化消防安全整備工作執行計畫，3月19日至4月5日加強台中市公墓防火宣導，並在假日派員進駐、巡邏、發放小水帶及宣傳單，利用空拍機協助空勘及廣播，並透過多元管道加強宣導清明掃墓防火注意事項，提升民眾防災意識。

民政局說明，清明節將屆，台中市生命禮儀管理處為預防公墓火災，在清明前夕清除公墓周圍雜草，並由公墓管理人員執行火災防制作為，並配合環保局推動紙錢集中焚化政策。此外，各堂塔宣導防火「4不2記得」事項。

台中市消防局說明，3月11日中午接獲民眾報案第30公墓發生雜草火警，立即派遣東山分隊、新社分隊共5車14人前往搶救，消防人員到場後迅速撲滅火勢，但在後續殘火處理時發現許男罹難。

李天生說，他接獲民眾反映，許男與兄弟共3人到第30號公墓掃墓，疑似在焚燒紙錢時引燃雜草，三人見狀分頭滅火，許男不幸跌倒遭大火燒死；家屬抱怨，當地為山坡地，地勢陡峭，當事人跳下坡地企圖滅火跌倒，才發生不幸。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢察官相驗後，認定許男被引燃雜草的大火燒死，以意外死亡結案，已發給家屬死亡證明書。

台中大坑第30公墓驚傳許姓男子掃墓被燒成焦屍，市議員李天生要求市府重視防範。圖／李天生提供、翻攝自Google 地圖
台中大坑第30公墓驚傳許姓男子掃墓被燒成焦屍，市議員李天生要求市府重視防範。圖／李天生提供、翻攝自Google 地圖

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