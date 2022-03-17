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男一刀刺妻斃命遭警逮捕 躲廟2天僅離案發地約250公尺
台中北屯區殺妻案，涉案的陳姓男子逃逸2天，由機車改搭計程車，於市區內繞行，企圖製造斷點隱藏行蹤，再步行於案發地約250公尺處的廢棄廟宇躲藏；警方今天下午1時許發現陳男，依涉殺人罪嫌，移送台中地檢署偵辦。
台中市陳姓男子(43歲)與林姓妻子(37歲)分居，輪流照顧4歲兒子，林女15日赴陳男住處接兒子，離開時雙方在騎樓口角，陳男涉嫌當著幼子面前持摺疊刀刺傷林女左胸後逃逸，林女送醫不治。警方調閱監視器追緝陳男，因陳騎機車逃逸後，轉搭計程車，逃亡2天後今在北屯一家未完工廟宇落網。
經查，陳男案發後心生畏懼，犯案後隨即騎著機車逃亡，途中改搭計程車，於台中市區繞行，採「跳蛙式」路線設斷點，企圖隱匿行蹤，再改由步行，漫無目的尋找藏匿地點，逃亡期間也躲藏於工地等地，最終落腳北屯一處廢棄廟宇，距離案發地點僅約250公尺，2天時間未與外界聯繫。
台中市第五警分局查閱監視器，發現陳男藏匿地點，於今天下午1時許上門逮人，當時陳男正呼呼大睡，見到警方上門才驚醒，遭逮時未掙扎反抗，僅默默隨著警方離開；警方表示，全案待警方詢後，依涉殺人罪嫌，移送台中地檢署偵辦。
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