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男駕車上阿里山賞日出 疑疲勞駕駛車翻覆躺路中

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

桃園李姓男子今上午駕車載女性友人上山看日出，回程沿台18線阿里山公路準備下山，行經35.7公里處時，疑似因恍神加上不諳路況擦撞路邊橋墩，車輛翻覆橫躺路中，李男和女乘客輕微擦傷，自行脫困。中埔警分局呼籲山區駕車勿疲勞駕駛，並保持防禦性駕駛觀念。

中埔分局今天上午9時50分左右獲報，指台18線阿里山公路35.7公里處有車禍，警消到場發現42歲李姓男子駕車，擦撞路邊橋墩導致翻覆，與車上另名35歲廖姓女子在警消到場後自行脫困，兩人均輕微擦傷，由救護車送嘉義聖馬爾定醫院治療。

據警方轉述，李男駕自家車從桃園當天來回，疑似因疲勞駕駛加上不諳路況釀禍。員警獲報後聯繫業者將事故車輛吊離，並於現場協助交通疏導管制，目前路段已恢復正常通車。經調查，李男酒測值為0，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

中埔分局表示，用路人於山區駕駛車輛勿疲勞駕駛，並應遵守道路標誌、標線、速限及交通安全規則行駛，隨時注意車前狀況及保持安全間距的防禦駕駛觀念，避免造成生命危害及交通事故發生。

男子駕車載女出遊，疑似因疲勞駕駛，車輛失控翻覆。記者莊祖銘／翻攝
男子駕車載女出遊，疑似因疲勞駕駛，車輛失控翻覆。記者莊祖銘／翻攝
男子駕車載女出遊，疑似因疲勞駕駛，車輛失控翻覆。記者莊祖銘／翻攝
男子駕車載女出遊，疑似因疲勞駕駛，車輛失控翻覆。記者莊祖銘／翻攝
男子駕車載女出遊，疑似因疲勞駕駛，車輛失控翻覆。記者莊祖銘／翻攝
男子駕車載女出遊，疑似因疲勞駕駛，車輛失控翻覆。記者莊祖銘／翻攝

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