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新北婦陳屍家中半年成乾屍 「背包包坐沙發」警排除他殺
新北市一名許姓獨居婦人，上周六被發現陳屍在公寓家中，疑因死亡多時，狀態成乾屍，且乾可見骨，警方不敢大意拉起封鎖線採證，經調查已排除外力侵入，至於是否輕生與詳細死因，仍待釐清。
據了解，許婦（59歲）生前常因精神不穩，生活無法自理，長年由同住的媽媽打點；前年媽媽離世後，許婦跟親姐姐等人（64歲）一起舉辦母喪。由於許婦跟姊姊長年疏遠、並未要好，因此姊姊事後返回桃園住家，而許婦則隻身住在中和區某公寓內。
本月12日下午，許婦姊姊為了要探視妹妹的腳傷，特地從桃園北上探望，待到了公寓門外，見敲門沒回應，用備用鑰匙開門，但房門一度打不開，遂報警求助幫忙。
警消趕抵後，判斷情況決定破門，赫然發現許婦坐在沙發上明顯死亡，且呈乾屍狀況。據悉，死者當時身上還背著背包，猜測是因情緒問題才會有如此狀況。
警方勘驗現場，沒有發現外力侵入痕跡，排除他殺；死者姊姊疑因年紀大，也看透生死，當下並未有太大反應，也對妹妹死因無意見。
據推測，死者已死亡至少半年至一年；警方後續將相驗釐清死者確切死因。
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