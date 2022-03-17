北市大同區車輛違停釀糾紛 警通知到案說明

台北市大同區民生西路今天上班尖峰時段發生行車糾紛，警方獲報到場追查發現，因有輛白色汽車違停，造成車流大量回堵，後方駕駛不滿而上前拍窗理論，現已通知雙方到案說明。

台北市警察局大同分局今天舉行記者會，延平派出所長李欣鴻說明，上午8時20分許接獲110報案，指轄內民生西路一帶有行車糾紛，立即派遣警力前往現場查處。

但警方到場時發現，涉案一方已先行離去，後經調閱現場周遭監視器畫面查看，發現是因前方白車違停，造成後方車流大量回堵，後車駕駛一時心生不滿便下車趨前拍打白車車窗理論。

目前警方已通知雙方駕駛到案說明，後續將依法偵辦。

大同分局呼籲，因轄內民生西路單向僅有一車道通行，上、下班時間請用路人務必遵守交通法規，避免造成車輛回堵。