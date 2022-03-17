失智7旬翁忘返家路體力不支跌坐路邊 警、民助歸
桃園楊梅區昨晚8時許，家住平鎮的78歲的黃姓老翁騎乘機車行經金德路130號附近棒壘球場時不慎跌倒在地，據悉，黃翁下午獨自外出就醫，欲返家時卻忘記回家道路，騎機車時不慎摔傷跌坐在地，所幸路人及時協助，黃翁僅腳踝扭傷，通知家人後順利返家。
昨晚於球場附近民眾發現黃翁跌坐在地，立刻報警，警方到場後將黃翁攙扶起身，經了解，黃翁下午獨自外出就醫，欲返家時卻忘記回家的路，只能依循模糊的記憶騎車返家，隨著天色愈發昏暗，黃翁行經棒壘球場時，一不小心跌落在地，所幸是跌落在草皮上，老翁僅是腳踝扭傷。
員警通知消防人員前來檢傷後，遂帶黃翁帶返所並通知家人前來載回。家屬表示，黃翁有些微失智現象，這次竟然騎反方向，離在平鎮的家越騎越遠，所幸警方協助及時，黃翁才能平安歸來。
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