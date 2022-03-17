快訊

挺反質詢 蘇貞昌：立委把官員當狗罵的時代該過去了

前參謀總長投書：台灣應效法烏克蘭迅速建立國土防衛能力

失智7旬翁忘返家路體力不支跌坐路邊 警、民助歸

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園楊梅區昨晚8時許，家住平鎮的78歲的黃姓老翁騎乘機車行經金德路130號附近棒壘球場時不慎跌倒在地，據悉，黃翁下午獨自外出就醫，欲返家時卻忘記回家道路，騎機車時不慎摔傷跌坐在地，所幸路人及時協助，黃翁僅腳踝扭傷，通知家人後順利返家。

昨晚於球場附近民眾發現黃翁跌坐在地，立刻報警，警方到場後將黃翁攙扶起身，經了解，黃翁下午獨自外出就醫，欲返家時卻忘記回家的路，只能依循模糊的記憶騎車返家，隨著天色愈發昏暗，黃翁行經棒壘球場時，一不小心跌落在地，所幸是跌落在草皮上，老翁僅是腳踝扭傷。

員警通知消防人員前來檢傷後，遂帶黃翁帶返所並通知家人前來載回。家屬表示，黃翁有些微失智現象，這次竟然騎反方向，離在平鎮的家越騎越遠，所幸警方協助及時，黃翁才能平安歸來。

桃園楊梅區昨晚8時，一名78歲的黃姓老翁騎機車不慎跌坐在地。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅區昨晚8時，一名78歲的黃姓老翁騎機車不慎跌坐在地。記者翁唯真／翻攝
黃翁家人表示，黃翁有些微失智現象，這次竟然騎反方向，離在平鎮的家越騎越遠。記者翁唯真／翻攝
黃翁家人表示，黃翁有些微失智現象，這次竟然騎反方向，離在平鎮的家越騎越遠。記者翁唯真／翻攝

桃園 失智

延伸閱讀

她買房11年...前屋主突提出「1要求」 網秒揪真相：失智了

桃園平鎮建安宮開漳聖王明早祭典 周邊交管改道看這裡

指揮中心：BA.2將超越BA.1 成全球主流變異株

新冠重症傷腦 新研究：長者出院一年後失智比例高15倍

相關新聞

路口撞上...賓士車駕駛1hr後返回稱嚇到才逃 騎士傷重不治

台北市中山區松江路與錦州路口今天凌晨1時許，發生機車與賓士休旅車碰撞的死亡車禍，機車騎士噴飛倒地，腦部重創、血流滿地，送...

影／基隆鋰電池包裝廠火警 濃煙燒3小時

基隆大武崙工業區武訓街的矽谷能源公司今天凌晨4時48分發生火警，因現場為鋰電池包裝廠，火舌及濃煙不斷竄出，悶燒嚴重已近3...

竹警芎林攔查遭衝撞受傷 3嫌棄車逃逸車內疑留毒品

新竹縣橫山警分局芎林分駐所17日晚間巡邏時，發現1輛懸掛失竊車牌的自小客車，隨即通報線上警力支援，但小客車駕駛見到警方要...

影／另類保姆！控犬員照顧警犬吃喝拉撒 其實不輕鬆

與一般警察外勤單位相比，警犬隊勤務「相對單純」，但要訓練沒法用言語溝通的工作犬，不但很有難度，還得充當另類保姆，照顧犬隻...

影／新北市警犬隊成軍8年 隊員：常態編制走向國際

新北市警察局警犬隊，成立於2014年1月13日，隸屬於新北市刑事警察大隊，專以查緝槍械、毒品、爆裂物為主要工作任務，同時...

鳳山里長酒後與人發生衝突 警方依社維法裁罰

高雄鳳山區里長聯誼會長蘇志明昨天凌晨傳出與友人發生衝突，警方到場處理後，雙方在現場大打出手，在警方快打警力到場時才停手，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。