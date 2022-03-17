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影／21歲妹子開賓士跑車搶快左轉 騎士遭撞噴飛騰空翻滾

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市陳姓女子昨天晚上開朋友的賓士雙門跑車回家，途中左轉時，不慎與對向直行機車碰撞，騎士當場噴飛，重擊地面肋骨骨折，幸無生命危險。稍早監視器畫面曝光，撞擊力道非常大，騎士「在空中翻滾數圈」後，飛出監視器畫面，相當驚悚。

警方昨天晚上近8點時，接獲中和區景平路、橋和路口發生車禍，派員趕抵。經查，是一輛賓士雙門跑車和機車發生擦撞；現場汽機車零件散落一地，騎士疑似骨折，倒地不起，幸好意識清楚，緊急協助他送醫。

根據監視器畫面，陳女（21歲）開車行經路口時，疑未減速、搶快左轉，車頭直接超越對向車道，而對向林姓騎士（30歲）車速飛快，反應不及直接撞上。撞擊瞬間，林男人車分離，離開車身後「翻滾數圈」，而賓士車頭則是毀壞大半。

警方對雙方酒測，均無酒駕，詳細肇事責任尚待警方進一步釐清。

賓士轎車昨天晚上在新北市中和區景平路、橋和路口，跟一輛機車擦撞，汽機車零件散落一地。記者翁至成／翻攝
賓士轎車昨天晚上在新北市中和區景平路、橋和路口，跟一輛機車擦撞，汽機車零件散落一地。記者翁至成／翻攝
賓士跑車21歲陳姓女駕駛，事發後呆站在路上，疑似不知如何是好。記者翁至成／翻攝
賓士跑車21歲陳姓女駕駛，事發後呆站在路上，疑似不知如何是好。記者翁至成／翻攝
撞擊力道大，賓士跑車車頭毀壞大半。記者翁至成／翻攝
撞擊力道大，賓士跑車車頭毀壞大半。記者翁至成／翻攝
新北市中和區一輛賓士雙門跑車，昨天晚上左轉時，疑未禮讓直行機車，雙方當場撞上，騎士噴飛後在空中翻滾數圈落地，全身多處骨折。記者翁至成／翻攝
新北市中和區一輛賓士雙門跑車，昨天晚上左轉時，疑未禮讓直行機車，雙方當場撞上，騎士噴飛後在空中翻滾數圈落地，全身多處骨折。記者翁至成／翻攝
新北市中和區一輛賓士雙門跑車，昨天晚上左轉時，疑未禮讓直行機車，雙方當場撞上，騎士噴飛後在空中翻滾數圈落地，全身多處骨折。記者翁至成／翻攝
新北市中和區一輛賓士雙門跑車，昨天晚上左轉時，疑未禮讓直行機車，雙方當場撞上，騎士噴飛後在空中翻滾數圈落地，全身多處骨折。記者翁至成／翻攝

監視器 骨折

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