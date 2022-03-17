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台版愛的迫降？ 台東熟女網戀韓軍官...攏係詐騙

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東1名年約60歲陳姓女子，日前透過臉書結識自稱韓國支援中東葉門男軍官，該軍官不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得陳女信任後，騙稱沒錢訂機票來台見面，需要機票錢。陳女不疑有他前往銀行匯款時，幸被行員及員警勸阻成功。陳女最後才驚覺自己被愛情騙昏頭了。

台東警分局表示，陳女一開始堅信韓國軍官是真的，也稱對方是自己男友，且向行員出示通訊內容，表示對方來台沒錢訂機票也找將軍背書；不過，經行員及員警向陳女分析，韓國軍官為何要用簡體中文字回應？沒錢訂機票的事怎麼可能找將軍背書，不合邏輯，陳女採恍然大悟。

陳女向警方表示，她是透過LINE通訊軟體認識該韓國軍官，軍官不時傳訊息噓寒問暖，還說要來台灣找她共同生活，讓她以為遇到真愛。事後陳女很感謝行員及員警的協助，保住了7萬多元。警方呼籲，網路交友要謹慎，如欲要求相關費用時，請立即撥打110或165反詐騙專線諮詢。

銀行行員及員警向陳女分析，韓國軍官為何要用簡體中文字回應？沒錢訂機票的事怎麼可能找將軍背書，不合邏輯，陳女採恍然大悟。圖／台東警分局提供
銀行行員及員警向陳女分析，韓國軍官為何要用簡體中文字回應？沒錢訂機票的事怎麼可能找將軍背書，不合邏輯，陳女採恍然大悟。圖／台東警分局提供
台東1名年約60歲陳姓女子（左），日前透過臉書結識自稱韓國支援中東葉門男軍官，該軍官不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得陳女信任後，騙稱沒錢訂機票來台見面，需要機票錢。陳女不疑有他前往銀行匯款時，幸被行員及員警勸阻成功。圖／台東警分局提供
台東1名年約60歲陳姓女子（左），日前透過臉書結識自稱韓國支援中東葉門男軍官，該軍官不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得陳女信任後，騙稱沒錢訂機票來台見面，需要機票錢。陳女不疑有他前往銀行匯款時，幸被行員及員警勸阻成功。圖／台東警分局提供

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