台版愛的迫降？ 台東熟女網戀韓軍官...攏係詐騙

台東1名年約60歲陳姓女子，日前透過臉書結識自稱韓國支援中東葉門男軍官，該軍官不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得陳女信任後，騙稱沒錢訂機票來台見面，需要機票錢。陳女不疑有他前往銀行匯款時，幸被行員及員警勸阻成功。陳女最後才驚覺自己被愛情騙昏頭了。

台東警分局表示，陳女一開始堅信韓國軍官是真的，也稱對方是自己男友，且向行員出示通訊內容，表示對方來台沒錢訂機票也找將軍背書；不過，經行員及員警向陳女分析，韓國軍官為何要用簡體中文字回應？沒錢訂機票的事怎麼可能找將軍背書，不合邏輯，陳女採恍然大悟。