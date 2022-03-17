到校途中遭飛來鐵片砸死 女老師未婚將學生當孩子愛護

今天在台88線發生死亡車禍遭鐵片砸死的62歲李姓女駕駛，是高雄市一所高中的健康與護理科專任教師。校長表示，未婚的她對教學很有熱誠，將學生當作自己的孩子愛護照顧，意外消息傳來，師生們都非常難過。

今天清晨6點51分，聯結高雄與屏東的台88線快速道路往西到高雄方向13.8公里處，李姓女老師駕駛白色汽車，突然遭掉落鐵片當場砸進駕駛座，當場死亡。警方調查，死者是一名教師。

警方通知學校，因李老師一直還沒到校，才知道老師出了死亡車禍，大家都不敢置信，覺得這麼好的人卻發生這種意外。李老師未婚，家裡還有老母親和弟弟。

校長表示，李老師家住屏東，在學校任教已有17年，是資深的健護老師。因為學校只有1名健護專科老師，學生們幾乎都被她教過。李老師教學非常認真，也很重視急救實作，以CRP教學用假人安妮教學，並積極引進校外資源，教孩子們消防逃生的技巧。若有學生對護理感興趣者，她也會主動輔導學生朝這個方向就學。