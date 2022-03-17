台中3兄弟掃墓 1男慘遭雜草大火吞噬燒成焦屍

清明節將近，公墓火警有增加趨勢，台中市驚傳近78歲許姓男子11日掃墓時，遭焚燒紙錢引燃的雜草火警燒死，台中市議員李天生今天表示，台中已經連續2年都發生民眾掃墓不慎被大火吞噬意外，要求市府加強防範，不要再發生類似案件。

李天生說明，他接獲民眾反映，許姓男子在11日與兄弟共3人到北屯區東山路2段第30號公墓掃墓，疑似在焚燒紙錢時引燃雜草，三人見狀分頭滅火，許男突然倒地遭大火燒死；家屬抱怨，當地為山坡地，地勢陡峭，當事人跳下坡地企圖滅火跌倒，才發生不幸。

台中市消防局表示，3月11日中午12時29分，接獲民眾報案第30公墓發生雜草火警，立即派遣東山分隊、新社分隊共5車14人前往搶救，到場後隨即部署水線撲滅火勢，12點58分進行殘火處理時，在現場發現一名焦屍，立即回報救災救護指揮中心，後續交由員警及火調人員處理。

警方報請台中地檢署率法醫相驗，中檢襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢察官相驗後，認定許男被引燃雜草的大火燒死，以意外死亡結案，已發給家屬死亡證明書。

李天生指出，去年2月間石岡第4公墓發生一名男子在掃墓時，遭到大火燒成焦屍，今年歷史重演，實在值得檢討，目前進入掃墓季節，要求市府提出具體防制措施，包括事前協助清除雜草、提供水袋、加強宣導等，甚至可以考慮動用無人機加強監控，避免發生意外；此外，台中市不少公墓位處山區，地勢高低不一，民眾掃墓有安全顧慮，特別需要加強宣傳防範。