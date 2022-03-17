大火頻傳惹議 桃園消防局長怒：為何發生火災都怪消防

桃園市議會今天開第2屆第22次臨時會，針對近日倉儲物流中心火災頻傳，國民黨市議員舒翠玲要求消防局做專案報告，說明致災原因、災害影響範圍及後續如何預防，結果消防局長謝呂泉罕見動怒，「為什麼只要火災發生，每個人都在怪消防？」

舒翠玲提案議會運用23日審查會下鄉訪視考察時間進行專案報告，但同黨議員黃婉如認為今天預備會議時間充足，可簡單報告，不用另外排會期；議會最後表決通過讓謝呂泉做十分鐘報告。

「有消防設備就不會發生火災，這是錯誤的觀念！」謝呂泉表示，設備是在火災發生時，防範情況持續擴大惡化，是降低損害程度，但無法完全遏止火災發生的可能性，而火災會很嚴重，很多時候是人為因素，「就好比十字路口有紅綠燈管制車輛通行，仍有車禍發生一樣」。

謝呂泉說，最近雖然火災密集發生，只能說「非常湊巧」，但火災件數與去年同期相比，一樣都是14件，並沒有增加。外界有聲音質疑消防安檢有問題，消防設備沒動作，以至於災害發生，但實際上，美福與家樂福的建築都合乎國家安全標準，定期消防設備檢查及演練也都合格，而楊梅機油分裝場因為是違建，位在列管名單之內。

謝無奈表示，消防工作是事先預防及災害搶救，然災害預防也並非全部都是消防人員責任，業者才是真正該負起場域安全的人，「為什麼火災發生後，每個人都在責怪消防人員？」已向消防署建議提案修法，加重倉儲及工廠的公共危險刑罰，讓業者知所警惕。