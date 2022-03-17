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大火頻傳惹議 桃園消防局長怒：為何發生火災都怪消防

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市議會今天開第2屆第22次臨時會，針對近日倉儲物流中心火災頻傳，國民黨市議員舒翠玲要求消防局做專案報告，說明致災原因、災害影響範圍及後續如何預防，結果消防局長謝呂泉罕見動怒，「為什麼只要火災發生，每個人都在怪消防？」

舒翠玲提案議會運用23日審查會下鄉訪視考察時間進行專案報告，但同黨議員黃婉如認為今天預備會議時間充足，可簡單報告，不用另外排會期；議會最後表決通過讓謝呂泉做十分鐘報告。

「有消防設備就不會發生火災，這是錯誤的觀念！」謝呂泉表示，設備是在火災發生時，防範情況持續擴大惡化，是降低損害程度，但無法完全遏止火災發生的可能性，而火災會很嚴重，很多時候是人為因素，「就好比十字路口有紅綠燈管制車輛通行，仍有車禍發生一樣」。

謝呂泉說，最近雖然火災密集發生，只能說「非常湊巧」，但火災件數與去年同期相比，一樣都是14件，並沒有增加。外界有聲音質疑消防安檢有問題，消防設備沒動作，以至於災害發生，但實際上，美福與家樂福的建築都合乎國家安全標準，定期消防設備檢查及演練也都合格，而楊梅機油分裝場因為是違建，位在列管名單之內。

謝無奈表示，消防工作是事先預防及災害搶救，然災害預防也並非全部都是消防人員責任，業者才是真正該負起場域安全的人，「為什麼火災發生後，每個人都在責怪消防人員？」已向消防署建議提案修法，加重倉儲及工廠的公共危險刑罰，讓業者知所警惕。

會後，舒翠玲表示要求專案報告是希望釐清最近幾次的火災發生原因，因為火場濃煙已經造成不少市民生活困擾，平鎮區平鎮里、鎮興里和宋屋里都有民眾抱怨家樂福雖然大火已滅，但白煙隨風飄散，仍聞得到惡臭。消防局表示，家樂福物流中心大火已經撲滅，而美福倉儲火災也進入最後階段，待搶救工作告一段落，調查工作就會進行。

桃園市消防局長謝呂泉今在議會針對近日倉儲物流中心頻傳火警一事報告，罕見動怒，怨「為什麼火災發生後，每個人都在責怪消防人員？」記者陳俊智／攝影
桃園市消防局長謝呂泉今在議會針對近日倉儲物流中心頻傳火警一事報告，罕見動怒，怨「為什麼火災發生後，每個人都在責怪消防人員？」記者陳俊智／攝影

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