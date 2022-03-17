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新北火災鑑識中心喬遷啟用 引進大量科技找答案

中央社 / 新北17日電

新北市政府消防局「火災鑑識中心」新廳舍今天落成啟用，新北市長侯友宜表示，引進智能管理及科學儀器，讓火災成因有清楚的答案，進而有助預防保障人民生命財產。

新北市消防局「火災鑑識中心」新廳舍位五股區，今天落成典禮邀請議員、警察大學、刑事警察局等學術及專業鑑識領域單位到場觀禮，場面熱烈。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，「火災鑑識中心」引進許多新器材，有效提升鑑識能力，科學能讓火災成因有清楚的答案，找回證據，證據會說話，進而才能有助預防保障人民生命財產。

新北市消防局長黃德清向中央社記者指出，消防局於民國109年成立「火災鑑識中心」，原位於板橋區莒光分隊，廳舍面積僅約30坪，新廳舍占地180坪，共耗資新台幣2500萬餘元購置精密儀器及設備，以科學為基礎論證，展現專業與公信驗證。

他表示，持續透過科技系統輔助，高空攝影、3D繪圖重現火場全貌，建立火災調查系統資料庫，除可迅速找出火災原因，藉由大數據的分析，擬定更有效的火災預防政策，鑑識中心人力也可望倍增。

消防局今天也發表火災鑑識公仔「神探犀妞」，消防局發布新聞稿指出，「火災鑑識中心」共有6名女性同仁，她們細膩蒐證調查及敏銳分析的能力，充分展現鑑識工作專業調查、抽絲剝繭、力求真相的特質，也藉公仔的意象展現市府對女力實踐決心。

火災 侯友宜

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