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抓到了…一刀刺妻心斃命 男搭計程車逃亡躲廟2天今落網

聯合報 / 記者陳宏睿白錫鏗／台中即時報導

台中市陳姓男子與林姓妻子分居，輪流照顧4歲兒子，前天林女赴陳男住處接兒子，離開時雙方在騎樓口角，陳男涉嫌當著幼子面前持摺疊刀刺傷林女左胸後逃逸，林女送醫不治。警方調閱監視器追緝陳男，因陳騎機車逃逸後，轉搭計程車，逃亡2天後今在北屯一家未完工廟宇落網。

警方調查，陳男（43歲）打零工為生，素行不良，曾涉犯毒品、妨害自由罪，與林女（37歲）育有4歲兒子，夫妻分居，坦妥輪流照顧兒子，陳男與母親同住北屯區陳平路一處住宅大樓，陳母也協助照顧孩子。

前天輪到林女顧兒子，上午10點多，她與妹妹騎機車至陳男住處接人，整理好兒子行李後，牽兒子到騎樓準備離開，與陳男起口角，吵得不可開交，引起鄰居關注；陳男怒嗆「妳這樣就想走嗎？」隨後拿出摺疊刀朝林女左胸刺一刀，林女血流如注倒地，林女妹妹不及阻止，幼子也全程目睹。

陳母聽聞爭吵聲下樓，發現林女倒臥血泊，陳男已騎機車離開，鄰居目擊行凶嚇得報警。林女左胸有一處穿刺傷，經送醫搶救不治。警方到場發現凶刀，研判被陳男帶走，調閱監視器發現陳男騎機車離開，再換乘計程車逃亡。

陳母、林女妹妹都說，知道夫妻常吵架，但不清楚原因。有鄰居說，陳家成員出入與一般上班族作息不同，常在晚上出門上班，小孩有時會找鄰居幫忙照顧，半夜曾聽過吵架聲、搬動桌椅聲音，噪音擾人。

台中市社會局表示，該個案沒有保護案件通報紀錄，社工已與家屬聯繫，將介入了解案件過程，對目睹凶案的孩子心理諮商與輔導。

台中市陳姓男子昨早與林姓妻子口角後，涉嫌在騎樓持刀刺妻子左胸，陳妻傷重不治。圖／讀者提供
台中市陳姓男子昨早與林姓妻子口角後，涉嫌在騎樓持刀刺妻子左胸，陳妻傷重不治。圖／讀者提供
台中市陳姓男子在昨早與林姓妻子口角後，涉嫌持刀刺妻子左胸，陳妻傷重不治，陳騎機車逃逸。圖／讀者提供
台中市陳姓男子在昨早與林姓妻子口角後，涉嫌持刀刺妻子左胸，陳妻傷重不治，陳騎機車逃逸。圖／讀者提供
台中市陳姓男子涉嫌殺妻致死，逃亡2天後，警方今在北屯區敦化路一間未完工的廟宇抓到人。圖/讀者提供
台中市陳姓男子涉嫌殺妻致死，逃亡2天後，警方今在北屯區敦化路一間未完工的廟宇抓到人。圖/讀者提供

計程車 監視器 台中市

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