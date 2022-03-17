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汐止補教師逼學生互搧耳光 社會局：若法院不罰就介入

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導

新北汐止區某家英語補習班李姓男教師，疑似看見2名男童推擠，竟命兩人互搧耳光，還叫人錄影拍，事後家長憤而對該師提出告訴。新北市社會局表示，將派人關懷兒童與家長，並提供適當心靈輔導、法律協助，另外，全案已經入司法程序，若法院沒有判罰，市府才會依照兒童及少年福利與權益保障法，裁處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

李姓教師日前疑似命2名男童互搧耳光，家長發現後，以妨害兒少身心發展罪、強制、傷害罪等提出告訴。教育局隨後在3月16日接獲通報，當天前往該班稽查。目前學生已退費離班，該師被警方帶回偵訊，該案已進入司法調查程序。

新北市家防中心主任許芝綺表示，他們會派社工到家中探視孩童、家長，確認小朋友心靈是否受創，若有需要可以提供心理諮商、親職教育等協助，若家長有提告需求，他們也能提供法律扶助。

新北市兒童少年福利科長劉倩如表示，家長目前已經對教師提告，全案進入司法程序，市府後續會視法院判決來決定如何處理後續，若法院裁處教師罰緩，社會局就不會再介入，但若法院沒有裁罰該名教師，社會局將依照證據來以兒童及少年福利與權益保障法，決定是否裁處教師6萬元以上30萬元以下的罰鍰。

新北汐止區某家英語補習班的李姓男老師，疑似看見兩名男童相互推擠，竟命兩人互搧耳光。圖／擷自新北市議員張錦豪臉書
新北汐止區某家英語補習班的李姓男老師，疑似看見兩名男童相互推擠，竟命兩人互搧耳光。圖／擷自新北市議員張錦豪臉書

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