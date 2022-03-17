影／遺失機車腳踏墊已長草 警莞爾問「到底停放多久」

台中市李姓男子於前天上午到派出所尋求協助，表示2年前停放的嘰車不見了，擔心車輛遭人竊取，拿去做不法用途，希望警方能協助尋回。員警見他如此著急，利用自己的下班時間幫民眾協尋，不到1小時便在報案地點附近找回機車，發現機車腳踏墊縫隙長出雜草，把手及鑰匙也都已經轉不動，並在機車置物箱發現3年前的報紙，不禁莞爾詢問「到底停放多久了？」

台中市警三分局健康派出所警員徐紹軒，本月15日上午於所內執勤時，45歲的李男步入派出所，李向員警表示，他家人所有的機車停放於南區美村南路的停車格內，該部機車因經常故障，家人在另外添購新車後，便將舊機車停放難該處，約有2年的時間都未曾移動。

因近日有用車需求，打算整理這輛舊車，前往停放處牽車時，卻發現機車不翼而飛，他在附近怎樣都找不到，擔心遭人竊取做為不法用途，才來派出所求助。員警得知機車已停放年餘，為求謹慎，協助民眾進一步查找環保局報廢車輛系統，卻仍查無所獲。

徐姓警員見李男如此擔心，下班後利用自己的休息時間，前往停放處周邊擴大範圍搜尋，不放過任何一台機車仔細查找，終不負民眾所託，在南和路旁的停車格發現該部機車。李姓男子接獲通知趕到現場覺得十分不可思議，自己找了老半天的機車，員警竟然在這麼短的時間內就找到了，直呼員警真是「使命必達！」