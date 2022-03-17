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R3重機男衝北宜 打滑飛入大貨車底下「差5公分」險爆頭
劉姓男子今天早上騎黃牌重機R3衝北宜，行經北宜公路32K處時，因不明原因打滑至對向車道；當時對面正好一輛大貨車駛來，駕駛立刻煞停，劉男頭部跟大貨車前輪僅差不到5公分，幸運撿回一命。
新店警方今天早上9點46分接獲車禍意外，趕抵發現一輛黃牌重機跨越對向車道撞上大貨車；機車卡在大貨車車頭下，騎士全身擦挫傷，動彈不得。
救護人員緊急將劉姓騎士（21歲）送醫救治，他意識清楚，惟右手、腰部等全身多處擦挫傷。
林姓大貨車駕駛（51歲）發現「一輛重機飛入自己貨車底下」，嚇得下車查看；只見騎士險些遭爆頭，頭部離前輪僅剩5公分，驚呼「好險」。
林男稱，自己平常都開大貨車送菜往返北宜，強調「已經很小心開車了」，無奈仍發生意外。經查，雙方無酒駕；詳細肇責尚待警方釐清。
據悉，劉男騎的是山葉出產的321c.c.黃牌重機R3，市價逾25萬元。R3外型亮眼，性價比出色，能通勤又能跑山，是不少騎士添購黃牌重機的首選。
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