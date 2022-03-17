少男夜遊望高寮遭霸凌 還被恐嚇交付6千6

魏男去年騎機車載劉姓少女夜遊台中市南屯區望高寮，不滿馬姓少年對劉女口氣不佳，夥同陳男、葛女、謝姓少年等人，強行叫馬姓少年交出機車，載往霧峰區中心瓏步道圍毆，致被害人全身多處受傷，劉姓少女並恐嚇馬姓少年交付6600元，警告不准報警，台中地檢署今天依恐嚇取財未遂、妨害自由、傷害等罪，將陳男、葛女起訴。

起訴書指出，去年5月12日凌晨，魏男（通緝中）騎機車載劉姓少女（少年法庭審理），與陳男（18）、謝姓少年（少年法庭審理）載葛女（20歲）、馬姓少年、王男、許男等人，分騎機車夜遊南屯區望高竂山區。

途中在南屯區永春路，魏男因不滿馬姓少年對劉姓少女口氣不佳，叫馬姓少年交付機車，由陳男騎車載馬，前往台中市霧峰區中心瓏步道，由魏男、陳男、葛女、謝姓少年、劉姓少女以徒手、安全帽、塑膠橫桿圍毆馬姓少年，致馬受有頭臉部挫傷、頸部挫傷、前後胸壁挫傷、臀部及四肢多處挫傷。