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少男夜遊望高寮遭霸凌 還被恐嚇交付6千6

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

魏男去年騎機車載劉姓少女夜遊台中市南屯區望高寮，不滿馬姓少年對劉女口氣不佳，夥同陳男、葛女、謝姓少年等人，強行叫馬姓少年交出機車，載往霧峰區中心瓏步道圍毆，致被害人全身多處受傷，劉姓少女並恐嚇馬姓少年交付6600元，警告不准報警，台中地檢署今天依恐嚇取財未遂、妨害自由、傷害等罪，將陳男、葛女起訴。

起訴書指出，去年5月12日凌晨，魏男（通緝中）騎機車載劉姓少女（少年法庭審理），與陳男（18）、謝姓少年（少年法庭審理）載葛女（20歲）、馬姓少年、王男、許男等人，分騎機車夜遊南屯區望高竂山區。

途中在南屯區永春路，魏男因不滿馬姓少年對劉姓少女口氣不佳，叫馬姓少年交付機車，由陳男騎車載馬，前往台中市霧峰區中心瓏步道，由魏男、陳男、葛女、謝姓少年、劉姓少女以徒手、安全帽、塑膠橫桿圍毆馬姓少年，致馬受有頭臉部挫傷、頸部挫傷、前後胸壁挫傷、臀部及四肢多處挫傷。

劉姓少女還脅迫馬姓少年於同月15日中午前，至中市大里區某國小前，交付6600元給他們朋分花用，並警告馬姓少年不准報警或告訴父母，致被害人心生畏懼，經被害人報警處理，警循線查獲陳男等人。

馬姓少年去年夜遊台中市望高寮山區，遭陳男、葛女、劉姓少女等人圍毆受傷，劉姓少女還恐嚇被害人交付6600元，中檢依傷害等罪起訴陳男及葛女；劉姓少女則由少年法庭審理。圖／本報資料照
馬姓少年去年夜遊台中市望高寮山區，遭陳男、葛女、劉姓少女等人圍毆受傷，劉姓少女還恐嚇被害人交付6600元，中檢依傷害等罪起訴陳男及葛女；劉姓少女則由少年法庭審理。圖／本報資料照

恐嚇 台中市 通緝

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