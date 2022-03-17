新板村派出所小小警廉潔教育 闖關玩出好品格

為增進少年、兒童犯罪預防、人身與安全常識及落實廉政業務之推動，共同推廣品德教育，新北市警局今天在新板特區國家世紀館3樓通廊公益空間舉辦「新板村派出所-小小波麗日記」體驗、參觀活動，該場館為全國首創的常態性場館，自105年對外辦理活動，每場次均吸引眾多家長與學童參加，網路社群媒體也引起民眾廣大的迴響，反應熱烈。

市警局表示，今天共有60位小朋友及家長、老師陪同，共200餘人參與體驗警察工作，警局提供參與活動小朋友穿著小小警察制服，讓參與活動的小朋友更能貼近真實的警察工作面。政風室並設計品格誠信闖關活動「猜猜好壞品格」及「小小射日英雄」2種互動遊戲，讓學童從遊戲中體驗正確品格觀，潛移默化誠信品格，深植良好法治教育觀念。

活動中發放品格故事教材「前進泰雅部落大冒險」給每一位小朋友，藉由閱讀潛移默化，仿效故事中人物的品德，學習正確的行為與道德價值值觀，並經由教材設計的學習單反思故事內容，內化誠信品格，陪伴孩子學習「誠」長。

世新大學行政管理學系有2男1女3位大學生也一同參與，讓大學生共同體驗廉潔教育的重要性，在與小朋友互動遊戲中，讓廉潔的觀念灌輸在每人的心中。