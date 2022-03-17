影／七旬男偷棗變賣 被逮還辯：吃掉了

高雄市大社區一名黃姓男子疑因缺錢花用，趁半夜多次到棗子園內偷棗，棗農調監視器發現遭小偷，損失共計180多台斤，新台幣約2萬多元，立即將監視器影像分享到在地臉書社群，警方根據竊嫌機車車牌找到黃男，並在黃男租屋處發現2袋共71台斤的棗子，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

正值棗子收成尾聲，大社區一處較偏僻果園的棗農有天察覺果園棗子突然減少，調監視器看到本月1日、11日分別有同一名男子身著淺色衣褲、帽子，趁半夜到果園內走來走去，手上還拿著袋子，疑似在偷棗，果農清點發現損失約180台斤的棗子，立即將監視器影像分享到在地臉書社團，呼籲該竊嫌出面，轄區員警獲報啟動「護棗專案」加強棗園巡邏、查看監視器畫面並分析可疑人車，眼見發現竊嫌疑似就是近期因竊取車內財物遭偵辦的71歲黃姓男子。

警方本月15日至黃男租屋處曉以大義，黃男見到員警很緊張，心虛坦承有偷棗，員警也在黃男租屋處查獲2袋共計71台斤、市價約1萬元的棗子，對於其餘棗子去向黃男避重就輕，只說棗子都被他吃掉了，警詢後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。