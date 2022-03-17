高雄小黃運將闖紅燈左轉肇事 朝對方駕駛的臉轟3槍

高雄53歲盧姓計程車司機因違規闖紅燈左轉，和薛姓男子駕駛的車發生擦撞，兩人當街爆發口角，盧不顧車上還有兩名乘客，當乘客面從置物箱拿出空氣手槍，朝薛男臉部直接轟三槍，幸薛男送醫後傷勢不重，高雄地檢署偵結，今依傷害罪將盧男起訴。

檢方調查，去年9月26日凌晨1時許，盧男載著蔡姓、朱姓乘客行經三民區民族一路與孝順街口時，不顧紅燈直接闖越左轉，與薛男駕駛的車輛發生行車糾紛，盧不顧車上還有兩名乘客，在馬路上逼車，還因碰到薛男轎車，造成薛的車輛車門毀損。

盧男不滿遭薛男嗆聲，從計程車置物箱裡拿出一把空氣手槍，下車就對著薛男嗆聲「你尬林北嗆喔」，然後當著兩名乘客眼前，朝薛男臉部連轟3槍，鋼珠子彈射入薛男臉部後卡在肉裡，正巧轄區警方巡邏行經該處，立即上前制止，並將受傷的薛男送醫急救，幸傷勢不重，治療後暫無大礙。