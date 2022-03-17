聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄小黃運將闖紅燈左轉肇事 朝對方駕駛的臉轟3槍
高雄53歲盧姓計程車司機因違規闖紅燈左轉，和薛姓男子駕駛的車發生擦撞，兩人當街爆發口角，盧不顧車上還有兩名乘客，當乘客面從置物箱拿出空氣手槍，朝薛男臉部直接轟三槍，幸薛男送醫後傷勢不重，高雄地檢署偵結，今依傷害罪將盧男起訴。
檢方調查，去年9月26日凌晨1時許，盧男載著蔡姓、朱姓乘客行經三民區民族一路與孝順街口時，不顧紅燈直接闖越左轉，與薛男駕駛的車輛發生行車糾紛，盧不顧車上還有兩名乘客，在馬路上逼車，還因碰到薛男轎車，造成薛的車輛車門毀損。
盧男不滿遭薛男嗆聲，從計程車置物箱裡拿出一把空氣手槍，下車就對著薛男嗆聲「你尬林北嗆喔」，然後當著兩名乘客眼前，朝薛男臉部連轟3槍，鋼珠子彈射入薛男臉部後卡在肉裡，正巧轄區警方巡邏行經該處，立即上前制止，並將受傷的薛男送醫急救，幸傷勢不重，治療後暫無大礙。
盧男則被警方當場逮捕，高雄地檢署偵辦時，檢方認為兩人僅依行車糾紛爆發口角衝突，考量薛男傷勢不重，認為盧沒有重傷害、殺人動機，因此不構成殺人未遂，偵結後僅依傷害罪起訴，並聲請簡易判決。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言