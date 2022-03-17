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影／網紅闖空屋焚燒金紙 警依公共危險函送

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

網紅直播主「晚安小雞」陳男等人，3月11日侵入台中市北區廢棄大樓焚燒金紙，聲稱該處曾發生兇案，為超渡亡靈，進行法事燒金紙，屋主表示該處未發生兇案，台中市二分局因最近本市火災頻傳，唯恐發生火警，今天依公共危險、侵入住宅、妨害名譽等罪嫌將陳男及攝影師、助手、法師函送台中地檢署偵辦。

台中市警二分局立人派出所員警於3月10日凌晨，獲報中市北區一棟廢棄大樓內有人焚燒金紙，員警立即前往現場，到場時發現已無燃燒情事，現場經查係直播主「晚安小雞」陳男及攝影師、助手、法師等4人。

陳男等人聲稱因該處曾發生兇案，為超渡亡靈，於現場進行法事始有焚燒金紙之情事。員警因該處為廢棄已久之空屋，一時間未能確認屋主身分，遂查明在場4人身分，逐一抄登資料後，先予放行離去。

警方為維護民眾生活安全，經警方鍥而不捨，多方查證，確認該房產所有權人身分，屋主表示並無所謂兇案，主張要對侵入者提出告訴。因近日火災案件頻傳，唯恐燒金紙釀成火災，警方深感此風不可長，決定火速將此4人送辦；全案依公共危險、侵入住宅及妨害名譽等罪嫌函送台中地檢署偵辦。

二分局長陳家銘呼籲，水火無情，民眾切勿以身試法，造成不可挽回的後果，警方必定會以強力執法作為杜絕此等歪風，對於不法行為絕不寬待，將不法分子依法嚴辦，維護市民生命財產安全。

網紅直播主「晚安小雞」陳男等人，侵入台中市北區廢棄大樓焚燒金紙，警方依公共危險、侵入住宅、妨害名譽等罪嫌將陳男及攝影師、助手、法師函送台中地檢署偵辦。圖／民眾提供
網紅直播主「晚安小雞」陳男等人，侵入台中市北區廢棄大樓焚燒金紙，警方依公共危險、侵入住宅、妨害名譽等罪嫌將陳男及攝影師、助手、法師函送台中地檢署偵辦。圖／民眾提供
網紅直播主「晚安小雞」陳男等人，侵入台中市北區廢棄大樓焚燒金紙，警方依公共危險、侵入住宅、妨害名譽等罪嫌將陳男及攝影師、助手、法師函送台中地檢署偵辦。圖／民眾提供
網紅直播主「晚安小雞」陳男等人，侵入台中市北區廢棄大樓焚燒金紙，警方依公共危險、侵入住宅、妨害名譽等罪嫌將陳男及攝影師、助手、法師函送台中地檢署偵辦。圖／民眾提供
網紅直播主「晚安小雞」陳男等人，侵入台中市北區廢棄大樓焚燒金紙，警方依公共危險、侵入住宅、妨害名譽等罪嫌將陳男及攝影師、助手、法師函送台中地檢署偵辦。圖／民眾提供
網紅直播主「晚安小雞」陳男等人，侵入台中市北區廢棄大樓焚燒金紙，警方依公共危險、侵入住宅、妨害名譽等罪嫌將陳男及攝影師、助手、法師函送台中地檢署偵辦。圖／民眾提供

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