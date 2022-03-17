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男教師圖書館偷人包包不到1小時落網 辯撿到忘了送招領

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市文山區市立圖書館萬興分館內，日前發生一起失竊案。52歲王姓教師，拿走林姓女子手提袋，轄區指南路派出所警員徐駿霖立即調閱監視器，一小時內逮捕王嫌，並依竊盜罪嫌送辦。

王姓教師製作筆錄時，坦承職業是老師，但警方詢問王嫌在那間學校任教，卻始終不願透露。

林姓女子表示，她去圖書館時，將手邊重要的文件、保溫杯及手提袋留在閱覽區座位，一個不留神就發現東西不見，疑似被人竊取，趕緊到指南派出所報案。

指南派出所警員徐駿霖，接獲報案後立即展開追查，詢問案情同時調閱監視器，追查後發現竊嫌還沒走遠。鎖定犯嫌去向後，發現犯嫌正攜帶失竊物品朝圖書館後方連鎖超市離去，警員徐駿霖迅速驅車攔截，並帶回派出所，報案到逮捕犯嫌只花費56分鐘。

王姓教師辯稱他是在圖書館，撿到林女失竊物品，他想將物品送到圖書館失物招領區，但卻一時忘記，反而一路帶出圖書館，想到連鎖超市用餐。警方找到王姓教師後，當場起出贓物。全案警詢後依竊盜罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

警員徐駿霖逮捕王姓教師。記者廖炳棋／翻攝
警員徐駿霖逮捕王姓教師。記者廖炳棋／翻攝

圖書館 監視器 竊盜

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