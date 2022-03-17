快訊

直播／邊境鬆綁滿10天本土+0 境外增91例為今年次高

抓到了！一刀刺妻心斃命 男搭計程車逃亡躲廟2天今落網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本福島強震 嘉義縣特搜隊整備待命翁章梁授旗嘉勉

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

日本東北方福島外海台灣時間16日晚間10點34分，發生芮氏規模7.4強震，3月內政部消防署國際救援輪值縣市為嘉義縣特搜隊，特搜隊整備待命出發，縣長翁章梁上午到消防局視察授旗，嘉勉隊員。

翁章梁得知日本強震，立即指示消防局集結特搜隊整備待命支援日本，嘉縣消防局特搜隊分指揮組、搜索組、救援組、後勤組及醫療組共5組，集結23名隊員，參加過消防署辦理國際人道救援訓練、地震災害搜索救援訓練，每年參加國家防災日大規模震災消防救災動員演練。

特搜隊成員接獲集結命令，立即備妥個人及團體救援裝備，到消防局報到整備震災各項救援器材，包含生命偵測器材組（影音、聲納及最新一代生命偵測雷達）、破壞油壓器材組等；翁章梁查看生命探測儀、地震感知器等裝備，聽取簡報。

嘉縣特搜隊近年參與台南、花蓮震災，以及縣內特殊災害救援，富有豐富搜救經驗，本次為輪值國際人道救援縣市，做好準備，配合中央徵召前往日本救援。

翁章梁說，世界如同地球村，日本疫情期間送台灣ＡZ疫苗，過去日本311大地震，台灣捐助，基於台日情誼及國際人道精神，特搜隊待命出發，隊員接受嚴格專業訓練，隨時趕赴救援。

日本東北地方福島縣海域16日晚間11時36分（台灣時間晚間10時36分）發生規模7.4強震，共同社報導，福島縣多人送醫。NHK統計，截至17日凌晨5時已知這起地震造成3人死亡，至少92人受傷。

日本東北方福島外海台灣時間16日晚間10點34分，發生芮氏規模7.4強震，3月內政部消防署國際救援輪值縣市為嘉義縣特搜隊，特搜隊整備待命出發，縣長翁章梁上午到消防局視察授旗，嘉勉隊員。記者魯永明／攝影
日本東北方福島外海台灣時間16日晚間10點34分，發生芮氏規模7.4強震，3月內政部消防署國際救援輪值縣市為嘉義縣特搜隊，特搜隊整備待命出發，縣長翁章梁上午到消防局視察授旗，嘉勉隊員。記者魯永明／攝影
日本東北方福島外海台灣時間16日晚間10點34分，發生芮氏規模7.4強震，3月內政部消防署國際救援輪值縣市為嘉義縣特搜隊，特搜隊整備待命出發，縣長翁章梁上午到消防局視察。記者魯永明／攝影
日本東北方福島外海台灣時間16日晚間10點34分，發生芮氏規模7.4強震，3月內政部消防署國際救援輪值縣市為嘉義縣特搜隊，特搜隊整備待命出發，縣長翁章梁上午到消防局視察。記者魯永明／攝影
日本東北方福島外海台灣時間16日晚間10點34分，發生芮氏規模7.4強震，3月內政部消防署國際救援輪值縣市為嘉義縣特搜隊，特搜隊整備待命出發，縣長翁章梁上午到消防局視察。記者魯永明／攝影
日本東北方福島外海台灣時間16日晚間10點34分，發生芮氏規模7.4強震，3月內政部消防署國際救援輪值縣市為嘉義縣特搜隊，特搜隊整備待命出發，縣長翁章梁上午到消防局視察。記者魯永明／攝影
日本東北方福島外海台灣時間16日晚間10點34分，發生芮氏規模7.4強震，3月內政部消防署國際救援輪值縣市為嘉義縣特搜隊，特搜隊整備待命出發，縣長翁章梁上午到消防局視察。記者魯永明／攝影
日本東北方福島外海台灣時間16日晚間10點34分，發生芮氏規模7.4強震，3月內政部消防署國際救援輪值縣市為嘉義縣特搜隊，特搜隊整備待命出發，縣長翁章梁上午到消防局視察。記者魯永明／攝影
日本東北方福島外海台灣時間16日晚間10點34分，發生芮氏規模7.4強震，3月內政部消防署國際救援輪值縣市為嘉義縣特搜隊，特搜隊整備待命出發，縣長翁章梁（中）上午到消防局視察授旗，嘉勉隊員。記者魯永明／攝影
日本東北方福島外海台灣時間16日晚間10點34分，發生芮氏規模7.4強震，3月內政部消防署國際救援輪值縣市為嘉義縣特搜隊，特搜隊整備待命出發，縣長翁章梁（中）上午到消防局視察授旗，嘉勉隊員。記者魯永明／攝影

日本 翁章梁 地震

延伸閱讀

嘉義縣1年查獲248具捕獸鋏 翁章梁：別讓動物身心障礙

美女棋士黑嘉嘉來嘉拍形象片 翁章梁宴請在地特色美食

紫色風暴來襲 嘉義縣紫藤花季明登場 大久保麻梨子代言

嘉義縣運開跑 翁章梁率眾議員今大士爺廟前取聖火

相關新聞

天外橫禍 台88線鐵片飛...路過女駕駛慘被砸死

往來高雄屏東的台88線快速道路，今天上午6點51分，台88線快速道路西向（往高雄方向）13.8公里處，駕駛李女開著白色汽...

汐止補教師命2童互搧耳光贏可拿15元 新北：若屬實最高罰60萬元

新北汐止區某家英語補習班的李姓男老師，疑似看見兩名男童相互推擠，竟命兩人互搧耳光，還叫人錄影拍下，更稱隔日再打，贏的可拿15元獎金。新北教育局...

抓到了…一刀刺妻心斃命 男搭計程車逃亡躲廟2天今落網

台中市陳姓男子與林姓妻子分居，輪流照顧4歲兒子，前天林女赴陳男住處接兒子，離開時雙方在騎樓口角，陳男涉嫌當著幼子面前持摺...

國道一號南下181公里處 5車追撞6人輕重傷

國道一號南下181公里處，今天上午10時3分發生5車追撞，經台中市消防局派遣協和、西屯、黎明、水湳消防車2輛、救護車4輛...

台中3兄弟掃墓 1男慘遭雜草大火吞噬燒成焦屍

清明節將近，公墓火警有增加趨勢，台中市驚傳近78歲許姓男子11日掃墓時，遭焚燒紙錢引燃的雜草火警燒死，台中市議員李天生今...

大火頻傳惹議 桃園消防局長怒：為何發生火災都怪消防

桃園市議會今天開第2屆第22次臨時會，針對近日倉儲物流中心火災頻傳，國民黨市議員舒翠玲要求消防局做專案報告，說明致災原因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。