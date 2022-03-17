日本福島強震 嘉義縣特搜隊整備待命翁章梁授旗嘉勉

日本東北方福島外海台灣時間16日晚間10點34分，發生芮氏規模7.4強震，3月內政部消防署國際救援輪值縣市為嘉義縣特搜隊，特搜隊整備待命出發，縣長翁章梁上午到消防局視察授旗，嘉勉隊員。

翁章梁得知日本強震，立即指示消防局集結特搜隊整備待命支援日本，嘉縣消防局特搜隊分指揮組、搜索組、救援組、後勤組及醫療組共5組，集結23名隊員，參加過消防署辦理國際人道救援訓練、地震災害搜索救援訓練，每年參加國家防災日大規模震災消防救災動員演練。

特搜隊成員接獲集結命令，立即備妥個人及團體救援裝備，到消防局報到整備震災各項救援器材，包含生命偵測器材組（影音、聲納及最新一代生命偵測雷達）、破壞油壓器材組等；翁章梁查看生命探測儀、地震感知器等裝備，聽取簡報。

嘉縣特搜隊近年參與台南、花蓮震災，以及縣內特殊災害救援，富有豐富搜救經驗，本次為輪值國際人道救援縣市，做好準備，配合中央徵召前往日本救援。

翁章梁說，世界如同地球村，日本疫情期間送台灣ＡZ疫苗，過去日本311大地震，台灣捐助，基於台日情誼及國際人道精神，特搜隊待命出發，隊員接受嚴格專業訓練，隨時趕赴救援。