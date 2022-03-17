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汐止補教師命2童互搧耳光贏可拿15元 新北：若屬實最高罰60萬元

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導

新北汐止區某家英語補習班的李姓男老師，疑似看見兩名男童相互推擠，竟命兩人互搧耳光，還叫人錄影拍下，更稱隔日再打，贏的可拿15元獎金。事後家長憤而對該師提出告訴。新北教育局表示，該案已進入司法調查程序，若查證屬實，將由社會局依法裁處6萬元以上60萬元以下罰鍰，該師最重將永久不得擔任補習班教職。至於該班疑似辦理安親課輔，教育局暫查無相關事證，將持續蒐集證據並加強複查。

李姓教師疑似命兩名男童互搧耳光，遭家長以妨害兒少身心發展罪、強制、傷害罪等提出告訴。教育局隨後在3月16日接獲通報，當天前往該班稽查。目前學生已退費離班，該師被警方帶回偵訊，該案已進入司法調查程序。

教育局表示，後續將啟動調查程序，倘查證屬實，將由社會局依兒童及少年福利與權益保障法，裁處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並依補習及進修教育法進行不適任認定，若經認定，李姓教師最重得處以永久不得擔任補習班教職員工，同時通報至全國不適任系統。

至於該補習班雖為短期外語補習班，但疑似還有安親課輔，教育局指出，稽查當日現場皆依核准科目授課，暫查無辦理安親課輔事證，將持續蒐集相關證據並加強複查，若有涉及辦理安親業務，將依兒童及少年福利與權益保障法，規定裁處6萬以上30萬以下罰鍰。

汐止補教師命兩童互摑。圖／取自新北巿議員張錦豪臉書
汐止補教師命兩童互摑。圖／取自新北巿議員張錦豪臉書

汐止補教師命兩童互摑。圖／取自新北巿議員張錦豪臉書
汐止補教師命兩童互摑。圖／取自新北巿議員張錦豪臉書

補習 教育局 新北

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