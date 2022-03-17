驚悚…台東比特犬「狠咬猛甩」 無辜小黑狗慘死

農委會公告今年3月1日起，禁止「比特犬」飼養和買賣，台東縣卑南鄉東興村今早發生疑似脫逃比特犬攻擊咬死村內1隻黑狗事件。被害飼主心痛不已，痛批「要是小孩子怎麼辦」。縣府動物防疫所表示，肇事比特犬已捕捉帶回，將追查飼主做說明。

動物防疫所長黎煥棠說，目前發現這隻比特犬有頸圈，應該是有人飼養，將掃描查看是否有植入晶片，若有很快就能追查到飼主，一旦查到飼主將通知到案說明；若經查飼主未依相關規範飼養比特犬屬實，除依違反動保法移送法辦，並開罰飼主。

東興村朱姓村民妻子今天早上8點點多前往巡田時，發現自家飼養綁在田裡的黑狗，正被1隻比特犬攻擊，只見比特犬很咬住黑狗脖子，朱妻為搶救愛犬，不斷大叫驅趕，但比特犬死咬不放，朱妻趕緊通知村長及警方錢來處理，但愛犬仍被咬死。

肇事的比特犬待在原地，動防所人員抵達現場後，利用繩索順利將比特犬捕捉到，帶回動防所處理。被害飼主看到愛犬慘死，心痛不已。她痛批「事發點距離村莊不到100公尺，萬一比特犬跑進村莊內，攻擊小孩子怎麼辦，比特犬飼主真的要負全責」。

另也有村民表示，近來村莊山區養比特犬的愈來愈多，不要說是小孩，大人上山工作也會擔心起來，對於不遵守規範的飼主真的要重罰。

黎煥棠說，截至昨天統計，全縣登記飼養比特犬的飼主共399人，犬隻數共480隻，目前收容所共有5隻，髓內人員從去年起逐一和飼主宣導相當規範；農委會公告3月1日起禁止比特犬飼養、輸入或輸出，飼主棄養將依動保法開罰3萬至15萬元。