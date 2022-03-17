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男醉夾4千3小費在警車雨刷 被勸返家竟肉身撞車罰8千

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

張姓男子去年11月20日凌晨飲酒後，在台南新營路上發現新營分局巡邏車，「怕你沒錢吃飯」走近將現金4300元夾在雨刷上，員警將錢歸還後勸他返家休息，還遭揶揄「你們賺的比我少…」，張男見員警不予理會將車開走，竟低頭撞擊行駛中警車，阻擋警車離去，被依社維法裁罰8000元。

警方調查，案發當天凌晨0時58分，張男徒步走近巡邏車，將現金4300元夾在巡邏車雨刷，員警將4300元歸還，並詢問他為何要將錢夾在雨刷，張男回稱「怕你沒錢吃飯」、「我也聞到你身上有女人的味道啊！」、「你們賺的比我少，你很自卑是不是」、「不要上了台南法院，你們兩個又在那邊龜縮」。

員警很納悶，發現張男滿身酒味後，勸他返家休息，未料，張男質問員警何要跟蹤他，並在禁止停車標線上臨時停車，員警不再理會，逕駕駛巡邏車離開時，他從路旁突然低頭筆直走向道路中，撞擊行駛中警車，欲阻擋警車離去。最後警方將他帶回調查，並依違反社會秩序維護法移請裁處。

柳營簡易庭依員警密錄器、巡邏車行車紀錄器檔案及截圖影像、員警職務報告等資料佐證，認張男行為雖尚未達強暴脅迫或侮辱的程度，然顯有貶抑作為公務員執行職務時應受有的基本尊重，以顯然不當言詞、行動相加於依法執行職務的公務員，處罰鍰8000元。

柳營簡易庭認張姓男子於公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞、行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱的程度，處罰鍰8000元。圖／本報資料照
柳營簡易庭認張姓男子於公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞、行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱的程度，處罰鍰8000元。圖／本報資料照

公務員 台南

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