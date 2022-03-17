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老翁忘了愛車停哪裡 警20分鐘迅速幫他找回
68歲葉姓老翁昨天傍晚到台南市台南高分院做法律諮詢，返回騎車時，竟發現機車不見了，他找了好久，都找不到自己的機車，最後只好向警二分局請求協助，員警調閱監視器後20分鐘，快尋回機車，讓老翁相當感激。
葉姓老翁表示，他昨天下午5點將機車停放在中山路focus百貨公司前的停車格內，前往高分院做法律諮詢完畢後，欲回來牽車赫然發現自己機車不見了，趕緊向博愛派出所報案請求警方協助。
博愛派出所員警潘敬文、張維婷獲報後立即到場勘查確認位置，研判推測應是葉姓老翁年紀大，記憶力不佳，記錯機車停放位置，2人先安撫葉姓老翁焦急的心情後，並根據相關線索，運用科技設備及附近監視器調查，不到20分鐘員警迅速在離中山路不遠處的西華南街機車停車格位找到老翁的機車。
葉原本超低落的心情，瞬間變得非常高興，還好只是虛驚一場。原來他在做法律諮詢後忘記自己停車位置，只是隱約記得步行前往高分院時有經過focus百貨公司，應該是記憶錯亂。葉非常感謝南警迅速尋回愛車，開心的向員警道謝。
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