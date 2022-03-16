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抓到了！一刀刺妻心斃命 男搭計程車逃亡躲廟2天今落網

影／鬱悶男跨坐橋外 警消狂拉安撫救命

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投國姓警消將男子救起後，見其心情仍低落，不斷安慰勸導他。圖／民眾提供
南投國姓警消將男子救起後，見其心情仍低落，不斷安慰勸導他。圖／民眾提供

南投縣國姓鄉北山村有民眾疑因心情不佳竟跨越當地北山橋護欄，時而呆坐，時而抓橋梁鋼索搖晃，因下方就是逾20米深的南港溪床，嚇壞路人，警消獲報趕到後，趁其不備將他拉住抱緊安撫，總算將人救下，營救畫面曝光，過程驚險。

據了解，該名男子近期因找工作不順利，心情欠佳，今天下午又跟家人發生摩擦，一氣之下憤而離家，他母親外出找人，並在投147線北山橋上發現他，但他竟翻越橋梁護欄，雙腳懸空呆坐著，有時又因情緒不佳，手又抓著橋梁鋼索猛力搖晃。

而因男子情緒不穩，且下方就是深逾20米的南港溪床，非常危險，也令其家人及路過民眾看得是膽顫心驚，趕忙通報警方及消防隊，警消獲報後迅速到場，為免驚擾該名男子，他們小心移動至其後方，隨後趁其不備快速的將他拉住並抱緊。

「我們都很擔心你耶！起來好不好？」警消人員抱緊該名男子後，每個人都盡全力的安撫，並動之以情的開導他，男子情緒總算慢慢平復，警方和消防人員這才合力協助他，小心的將他拉回護欄內，營救過程驚險，連旁觀民眾嚇出一身冷汗。

警消表示，該名男子被救起後，心情還是滿低落，所以還是不斷安慰勸導他，他的家屬也是在旁關懷鼓勵，待其情緒穩定後，最後就讓家人將他帶回家。而警方及消防人員的及時救援和協助，現場民眾都非常肯定，男子家屬也相當感激。

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南投

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