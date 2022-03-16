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影／新北婦疑閃前方違停計程車 與後車擦撞遭夾擊動彈不得
新北市一名6旬婦人今天下午騎機車，因不明原因與後方白車擦撞，人車倒地不起，當時還有一輛計程車違停紅線，她慘遭2車夾擊。稍早監視器畫面曝光，婦人險些遭暴頭，幸好白車即時停下，才沒有生命危險。
警方調查，邱女（60歲）今天下午2點32分騎車行經永和區中和路與水源街21巷，因前方有違停計程車，她疑為了閃避突然左切，卻不慎遭後方曾姓女子（36歲）駕駛的白色轎車撞上。
曾女發現撞上前方邱女，立刻煞停，不料邱女重心不穩，左右碰撞後，夾擊在違停計程車和白車中間，動彈不得。
警方對肇事三方進行酒測，均無酒駕；邱女經送醫四肢擦挫傷，無大礙。
據悉，計程車駕駛應姓男子（62歲）當時正要去旁邊醫院體檢，供稱只是臨停一下，就要離去，不清楚怎麼發生意外。詳細肇責尚待警方釐清。
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