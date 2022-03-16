北市短裙女當街攔車「趴引擎蓋」 事後失憶全無印象原因曝

女子攔車過程被拍下，上傳網路。圖/翻攝網路

一名身穿外套、短裙的女子今早在馬路上攔停汽車、趴在汽車引擎蓋上，被民眾拍照上傳網路，引發網友瘋傳；據悉，該女情緒不穩，服藥後精神恍惚，今早在中正區思源路上任意攔車，事後卻毫無印象，員警介入後已將其護送返家，由家人照顧。

據悉，今早10時許，正值上班交通尖峰時段，該名25歲女子在中正區思源路上任意攔車，至少3輛民車被攔停，因該女身穿短裙，攔車過程屢次「露底」，相關照片被上傳網路後，引發網友熱議、瘋傳。

轄區員警獲報到場，女子仍趴在一輛白色汽車引擎蓋上，經勸阻、安撫情緒，該女精神恍惚，表示因情緒不穩，服用相關藥物後，在不知情狀況下上街攔車，事後對自身行為沒有印象。

警方釐清現場狀況後，派員護送該女返家，並聯絡其家人加以照顧，避免該女再度失控，甚至發生意外。