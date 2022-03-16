影／南投武界林道4.5K處大崩塌 4人登山受困驚險獲救

南投縣仁愛鄉干卓萬群峰線是知名登山路線，一支4人登山隊日前入山攀登，計劃昨天從法治村武界林道下山，未料該林道4.5K處疑因前晚地震而嚴重崩塌，4人無法通過，昨晚對外求援，巡山員及警方今天涉險救援，順利將人平安帶下山。

警方調查，這支4人登山隊由2男2女所組成，4天前一行人從親愛村萬大林道入山，並依循多數登山隊得慣行路線挑戰干卓萬山等知名百岳，最後從法治村武界林道下山，昨也按計劃抵達該林道，未料其4.5K處竟然嚴重坍方，因此受困。

而因武界林道4.5K處崩塌處，路基坍陷或遭土石埋沒，且幾乎都是破碎的大小岩石，閃神沒踩好恐滑下數十公尺深的山谷，該登山隊成員不敢貿然通過，昨晚對外求援，南投林管處巡山員陳志光與仁愛警分局武界所員警董千平今上山救人。

陳、董2人到場後，利用巨石繫上繩索，之後找踩點逐一帶領4人攀爬通過危險路段，總算順利將全員平安帶下山，受困民眾則表示，抵達該處才發現道路坍方，而因體力、糧食不足無法折返，才會受困並求救，很感謝相關人員協助與幫忙。