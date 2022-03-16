新竹新豐傳2浪犬疑中毒曝屍街頭 家畜所將採樣化驗
新竹縣新豐鄉福陽社區今（16）日傳出流浪犬疑似中毒事件，新竹縣流浪動物珍愛協會獲報，上午前往事發地協助處理2隻浪犬遺體，並指出該區上周才傳出犬貓中毒事件，今見浪犬死狀懷疑牠們也是中毒致死。家畜所表示，究竟是中何種毒物將送檢驗單位化驗，並指出毒害犬貓屬虐待動物行為，依法可處有期徒刑。
新豐鄉福陽社區今日凌晨有2隻黑色流浪犬被民眾發現疑似中毒死在路邊，路人及附近住戶見狀先將狗狗遺體裝箱，並通報動保團體處理。新竹縣流浪動物珍愛協會指出，距離事發地100公尺處上周才獲報有浪貓中毒身亡，今日又發現2隻流浪犬曝屍街頭，懷疑附近可能有人蓄意放毒引誘流浪犬貓誤食。
動保人士檢視監視器畫面，發現一群流浪犬先是在街頭遊走，半夜先是其中1隻黑色浪犬蹲坐路旁，隨後開始嘔吐、倒下抽搐，身旁浪犬圍上去想搖醒牠，但牠仍不幸身亡，接著在凌晨2時許第二隻黑犬也倒下掙扎至死去，身旁3、4隻浪犬不離不棄守護同伴遺體，直到見人來收拾。
新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富表示，2隻死亡犬隻皆有四肢僵硬、口吐白沫甚至有吐血情形，與中毒症狀相似，雖已鎖定特定人士，而犬隻遺體也被家畜所帶回檢驗，至於其餘還活著流浪犬將由協會帶回絕育後，另擇安全之地放回。
竹縣府家畜疾病防治所表示，依據犬隻狀態不排除有中毒可能，將解剖2犬隻遺體了解其胃部是否有殘留物，並進一步採樣化驗，至於是誤食農藥還是何種毒物，將待一周後化驗結果出爐才能釐清。
家畜所進一步說明，惡意毒害犬貓屬於虐待動物，依據《動保法》規定，可處罰行為人2年以下有期徒刑，併科20萬以上、200萬元以下罰金；若是毒死複數以上的動物而被認定犯罪情節重大者，還能加重處罰到1年以上、5年以下有期徒刑，併科50萬元以上、500萬元以下罰金。
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