13大學生登花蓮砂婆噹山迷路 原地待援平安下山

由8男5女13人組成的大學登山隊伍，12日上午8點前往花蓮秀林鄉攀登砂婆噹山，沒想到下山時迷失方向，手機更是沒有訊號受困山區，學生們決定留在原地待援，由其中一位熟悉山林學生找手機訊號求救，警消歷經約3個小時，在13日凌晨1點30分將13人全數安全帶回，結束登山驚魂記。

吉安警分局表示，12日晚間11點接獲報案，在砂婆礑山區有登山隊伍迷失方向，由於夜晚深山多險，溫差甚大易生意外，水源派出所與消防自強分隊立即組成6人搜救隊，攜帶裝備上山搜尋，幸好在晚間11點50分，在登山口接觸獨自下山求援的吳姓男學生。

經警方詢問，原來是慈濟大學登山社成員與東華大學、慈濟護專共13名學生，預計在12日下午5點離開山區，因路況不佳延遲下山，加上入夜後周圍一片漆黑，眾人迷路偏離路徑，所幸部分同學受過山域求生訓練，決定暫不移動，集中飲用水及乾糧做好過夜準備，並由體力及經驗較佳的吳男尋找通訊良好地點向外求援。

好在吳男靠著頭燈穿越獸徑，回到產業道路與外界取得聯繫，與搜救隊接觸後告知受困方位，警消隨即進山約1公里，沿途以高音哨及喊聲相互呼應，最後在產業道路下方200公尺處，發現12名待援學生，趕緊以大柴刀開路下切，在搜救隊引導下陸續下山，讓13人平安返家。