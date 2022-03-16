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抓到了！一刀刺妻心斃命 男搭計程車逃亡躲廟2天今落網

13大學生登花蓮砂婆噹山迷路 原地待援平安下山

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

由8男5女13人組成的大學登山隊伍，12日上午8點前往花蓮秀林鄉攀登砂婆噹山，沒想到下山時迷失方向，手機更是沒有訊號受困山區，學生們決定留在原地待援，由其中一位熟悉山林學生找手機訊號求救，警消歷經約3個小時，在13日凌晨1點30分將13人全數安全帶回，結束登山驚魂記。

吉安警分局表示，12日晚間11點接獲報案，在砂婆礑山區有登山隊伍迷失方向，由於夜晚深山多險，溫差甚大易生意外，水源派出所與消防自強分隊立即組成6人搜救隊，攜帶裝備上山搜尋，幸好在晚間11點50分，在登山口接觸獨自下山求援的吳姓男學生。

經警方詢問，原來是慈濟大學登山社成員與東華大學、慈濟護專共13名學生，預計在12日下午5點離開山區，因路況不佳延遲下山，加上入夜後周圍一片漆黑，眾人迷路偏離路徑，所幸部分同學受過山域求生訓練，決定暫不移動，集中飲用水及乾糧做好過夜準備，並由體力及經驗較佳的吳男尋找通訊良好地點向外求援。

好在吳男靠著頭燈穿越獸徑，回到產業道路與外界取得聯繫，與搜救隊接觸後告知受困方位，警消隨即進山約1公里，沿途以高音哨及喊聲相互呼應，最後在產業道路下方200公尺處，發現12名待援學生，趕緊以大柴刀開路下切，在搜救隊引導下陸續下山，讓13人平安返家。

警消表示，登山客如發現在山區迷失方向，要有「不要亂走」的概念，因為隨意亂走容易置身險地，增加搜救難度；對於搜救人員來說，待救者持續移動會造成我追你跑，若是踏入已被搜索過的區域，就會減少被找到的機會，建議山區活動避免移動及落單，以免發生危險無人可協助求援。

警消發現先下山求援的吳姓男學生，更快掌握受困學生位置救援。圖／警方提供
警消發現先下山求援的吳姓男學生，更快掌握受困學生位置救援。圖／警方提供
13名大學生登砂婆噹山迷路，幸好原地待援得以平安下山。圖／警方提供
13名大學生登砂婆噹山迷路，幸好原地待援得以平安下山。圖／警方提供

慈濟 東華大學 花蓮

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