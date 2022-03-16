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影／男子宜蘭登山受傷 空勤派直升機救援
一名男子在宜蘭登山墜落摔傷，空勤總隊今天派台中清泉崗駐地第二大隊第三隊黑鷹直升機救援，直升機吊掛傷者後，載到清泉崗機場，由救護車送到醫院治療。
空勤總隊今天派黑鷹直升機飛往宜蘭縣雲稜山莊山難搜救後送，任務圓滿完成，飛機編號NA-705黑鷹直升機，飛行組員正駕駛劉益宏、副駕駛周利銘、機工長張廣忠，消防署特搜隊員:陳世勳、黃柏蒼執行任務。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天執行宜蘭縣消防局申請宜蘭縣雲稜山莊男性登山客墜落摔傷山難救援任務，中午12點16分起飛，爬高10000呎定向目標區，到達目標區後完成高、低空偵查與風向判定、高度調整，中午12點55分，由消防署特搜員黃柏蒼出艙實施吊掛作業，傷者吊掛進艙後，飛回清泉崗機場，將傷者交由消防局救護車後送就醫。
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