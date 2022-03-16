影／苗消第二大隊多功能訓練塔落成 專攻火場救災技能

苗栗縣消防局第2救災救護大隊的多功能訓練塔上午落成啟用，這座訓練塔不同消防局一般廳舍由官方興建 ，而是當地民代與企業人士基於社會責任出資捐建，且是專攻火場救災技能的訓練塔，苗栗縣長徐耀昌上午為訓練塔揭牌，期待打火弟兄在不斷訓練下提升救災技能，保護鄉親以及自我安全。

苗栗縣消防局表示，第2大隊轄區中的竹南鎮有科學園區及大批工廠，且新建案愈來愈多，人口密集，對消防人員的防火、救災能力是相當大考驗，因此爭取規畫這座以火場技能訓練為主的訓練塔，透過議員張佳玲牽線，獲永承企業社董事長黃紹龍慷慨出資350萬元，打造3樓高的多功能訓練塔，另外義消大隊長黃錦古、顧問洪金輝也贊助訓練塔建築執照與使用執照相關費用11萬多元。

啟用典禮上午舉辦，第2大隊演練搶救技能，消防車組抵達火場快速布線，讓水帶不打結、並以過渡射水訓練第一時間軟化透天厝火勢並使火場快速降溫，保護受困民眾不致受高溫濃煙侵害，再以雙節梯救出受困民眾，接著也展現精彩的火場翻梯脫困訓練。