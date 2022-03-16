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影／男國5隧道變換車道 逼前車閃邊逃避追緝挨重罰

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

國九警察大隊日前在國道5號石碇路段發現有輛自小客車違規行駛路肩，上前攔查時對方加速逃逸，在隧道內不斷變換車道、逼迫隧道車輛閃兩邊，加速逃離；員警擔心危險停止追緝，昨晚駕駛到案說明，警方決定依照違反道路交通管理處罰條例5項違規開罰並吊扣駕照，還依公共危險罪送辦。

一路上誇張又危險駕駛，發生在車多的隧道裡，國九隊決定予以重罰。道路交通管理處罰條例的5項違規及罰則，分別是行駛路肩可罰3000元到6000元、行駛大客車專用道可罰3000元到6000元、跨越槽化線可罰3000元到6000元、不服稽查取締可罰10000元到30000元、危險駕駛可罰6000元到24000元，送請監理站裁罰，累計罰款金額約30000元。

警方表示，這輛黑色自小客車12日下午1點多，行經國道5號石碇路段時違規走路肩，駕駛不服稽查取締持續向前開，員警巡邏車尾隨其後，這輛車「行駛路肩、跨越雙白實線、任意變換車道」，到了彭山隧道內更逼迫隧道內車輛往兩側閃避，再混入車流中離去。

當時適逢周六假日且車流量大，考量用路人行車安全，國九隊員警停止追緝。

一路上違規行駛全被追緝時錄下，警方掌握47歲倪姓男子的駕駛人資料及違規事證，策動於昨天傍晚到案說明，國九隊針對他在隧道內危險駕駛的囂張行為，除了開罰外，更依公共危險罪移請地檢署偵辦。

國道第九公路警察大隊表示，高速公路車速快，請勿於高速公路上以危險方式駕車，以免造成自身與其他用路人危險，除違反道路交通管理處罰條例並吊扣汽車牌照6個月，也涉嫌違反公共危險罪，呼籲用路人遵守法規，勿挑戰執法決心。

黑色自小客車的駕駛行駛路肩不服取締還加速逃逸，在國5隧道不斷變換車道、，跨越槽化線，還逼迫前車閃兩邊，趁隙逃逸。警方逮人後依五大違規開罰、吊扣駕照，並以公共危險罪移送。圖／國九隊提供
黑色自小客車的駕駛行駛路肩不服取締還加速逃逸，在國5隧道不斷變換車道、，跨越槽化線，還逼迫前車閃兩邊，趁隙逃逸。警方逮人後依五大違規開罰、吊扣駕照，並以公共危險罪移送。圖／國九隊提供
黑色自小客車的駕駛行駛路肩不服取締還加速逃逸，在國5隧道不斷變換車道跨越槽化線，還逼迫前車閃兩邊，趁隙逃逸。警方逮人後依五大違規開罰、吊扣駕照，並以公共危險罪移送。圖／國九隊提供
黑色自小客車的駕駛行駛路肩不服取締還加速逃逸，在國5隧道不斷變換車道跨越槽化線，還逼迫前車閃兩邊，趁隙逃逸。警方逮人後依五大違規開罰、吊扣駕照，並以公共危險罪移送。圖／國九隊提供

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