烏克蘭軍官稱戰後要「長相廝守」 老婦險遭詐

嘉義縣中埔鄉68歲莊姓婦人，日前在LINE交友軟體認識1名自稱在烏克蘭擔任軍官的男子，對方佯稱等與俄羅斯戰爭結束後要來台與被害人長相廝守，但因目前缺錢花用，要被害人先至住家附近銀行匯款新台幣10萬元資助金。

莊婦不疑有他，前天下午2點50分許依詐騙集團指示，前往中埔鄉中埔郵局匯款，郵局行員在詢問被害人匯款目的時察覺有異，通報中埔派出所員警前往了解。

警方耐心解說，此為假冒外國情人詐騙手法，被害人才恍然大悟得知自己被騙、幸好尚未匯款，也感謝機警的行員和員警的攔阻，保住自己的積蓄。