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烏克蘭軍官稱戰後要「長相廝守」 老婦險遭詐

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣中埔鄉68歲莊姓婦人，日前在LINE交友軟體認識1名自稱在烏克蘭擔任軍官的男子，對方佯稱等與俄羅斯戰爭結束後要來台與被害人長相廝守，但因目前缺錢花用，要被害人先至住家附近銀行匯款新台幣10萬元資助金。

莊婦不疑有他，前天下午2點50分許依詐騙集團指示，前往中埔鄉中埔郵局匯款，郵局行員在詢問被害人匯款目的時察覺有異，通報中埔派出所員警前往了解。

警方耐心解說，此為假冒外國情人詐騙手法，被害人才恍然大悟得知自己被騙、幸好尚未匯款，也感謝機警的行員和員警的攔阻，保住自己的積蓄。

中埔分局長張明忠表示，近日詐騙手法多元，而且還會搭上戰爭時事進行詐騙，呼籲民眾如遇假冒外國軍人或工程師、醫師等專業人士，透過臉書或交友APP搭訕，應多謹慎小心，如發覺有異，請先向警方查證，以免上當。

嘉義縣中埔鄉莊姓婦人日前日前在交友軟體上，認識1名自稱在烏克蘭擔任軍官的男子，要她先至住家附近銀行匯款新台幣10萬元資助金。圖／中埔分局提供
嘉義縣中埔鄉莊姓婦人日前日前在交友軟體上，認識1名自稱在烏克蘭擔任軍官的男子，要她先至住家附近銀行匯款新台幣10萬元資助金。圖／中埔分局提供
嘉義縣中埔鄉莊姓婦人日前日前在交友軟體上，認識1名自稱在烏克蘭擔任軍官的男子，對方要她先至住家附近銀行匯款新台幣10萬元資助金，所幸派出所員警及時阻攔。圖／中埔分局提供
嘉義縣中埔鄉莊姓婦人日前日前在交友軟體上，認識1名自稱在烏克蘭擔任軍官的男子，對方要她先至住家附近銀行匯款新台幣10萬元資助金，所幸派出所員警及時阻攔。圖／中埔分局提供
嘉義縣中埔鄉莊姓婦人日前日前在交友軟體上，認識1名自稱在烏克蘭擔任軍官的男子，對方要她先至住家附近銀行匯款新台幣10萬元資助金，所幸派出所員警及時阻攔。圖／中埔分局提供
嘉義縣中埔鄉莊姓婦人日前日前在交友軟體上，認識1名自稱在烏克蘭擔任軍官的男子，對方要她先至住家附近銀行匯款新台幣10萬元資助金，所幸派出所員警及時阻攔。圖／中埔分局提供

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