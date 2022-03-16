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影／砂石車掉落數噸爛泥漿 忠孝橋大塞車3小時
1輛曳引砂石車今天接近中午由台北市過忠孝橋，到新北市三重端銜接台1線高架道路時，掉落數噸惡臭爛泥漿在道路上綿延400公尺，警方封路以便清理，造成忠孝橋及三重市區道路塞車，直到下午3時許恢復通行。
據了解，63歲李姓司機今天上午駕駛砂石車，從台北市南港某工地載運爛泥漿準備到新北市林口下福地區的土方回收場傾倒，大約11時40分經忠孝橋銜接台1線高架道路，後車斗尾門故障導致廢土黏稠泥漿滲漏。
等到司機發現時，廢土泥漿已經沿路掉落約400公尺，占用1線車道。台1線高架道路原本是2線車道，警方獲報趕抵先封閉1線，等到公路總局和新北市環保局約中午12點半調派機具和人力到場清理時，全線管制通行。
所有車輛一慮改由三重區重安路匝道提前下橋，造成忠孝橋、台北市端忠孝西路、市民高架和新北市三重部分市區道路大塞。黏稠爛泥剷除之後，路面再經沖水洗淨，直到下午3時15分左右恢復通行。
警方表示，將對砂石車李姓司機追究公共危險肇責，依刑法第185條，損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。
此外再依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，舉發3千元以上、1萬8千元以下罰鍰。
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