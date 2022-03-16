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28人登南湖大山 返程1人摔傷直升機吊掛送醫
宜蘭縣大同鄉南湖大山今早8點多發生登山客摔傷意外，同行山友報案求援。縣府消防局表示，救援直升機從台中清泉崗機場出發，下午1點抵達事故現場，成功吊掛傷者後返程，已由救護車後送台中梧棲的童綜合醫院。
據了解，一行28人的登山團規劃5天4夜的南湖大山行程，3月12日從思源埡口起登，原路往返，今天早上7點30分從雲稜山屋下山，預計4、5個小時能抵達思源埡口登山口。過程中，家住淡水的27歲楊姓男子不慎摔傷，無法行走，同行山友便對外申請救援。
宜蘭縣政府早上8點29分獲報，南湖大山10.7公里處，也就是雲稜山屋附近，有民眾發生受傷意外。救援直升機從台中清泉崗機場起飛，下午1點抵達事故現場，吊掛楊姓傷者與同行陪同1人後返程，並送醫救治；其他26人則自行下山。
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